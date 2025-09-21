El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres UANL tras empatar 1-1 contra Pumas UNAM
Los Tigres de la UANL visitaron a los Pumas de la UNAM en esta Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX en un calendario por demás apretado para los ahora visitantes después de su visita a media semana a Chivas.
Hoy, en el Estadio Olímpico Universitario, terminaron 1-1, con gol de Ángel Correa en los minutos finales del encuentro, y tendrán que volver a hacer maletas para otra fecha doble. Recibirán la visita del Atlas de Guadalajara, a mitad de semana.
Aquí te dejamos el calendario de La U de cara a la segunda mitad de este certamen en donde hoy parecen marchar de buena manera.
Tigres vs Atlas | Jornada 10 | Apertura 2025
Tigres vs Atlas
Miércoles, 24 de septiembre
Estadio Universitario
Jornada 10, Liga MX
19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)
Los felinos volverán a casa después de dos partidos fuera contra Chivas y Pumas, es ahí donde buscarán junto a su gente sumar de a tres. De hecho, no caen contra los Zorros en San Nicolás desde el 2022.
Querétaro vs Tigres | Jornada 11 | Apertura 2025
Querétaro vs Tigres
Domingo, 28 de septiembre
Estadio La Corregidora
Jornada 11, Liga MX
17:00 horas (México), 19:00 horas (ET)
Pese a ser uno de los contendientes al título habitualmente y que su rival ha estado peleando en zona baja de la clasificación, los últimos partidos en La Corregidora no han sido nada sencillos para los regios, a tal grado que no ganan desde el 2022.
Tigres vs Cruz Azul | Jornada 12 | Apertura 2025
Tigres vs Cruz Azul
Sábado, 4 de octubre
Estadio Universitario
Jornada 12, Liga MX
19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)
Este sin lugar a dudas será un duelo de poder a poder entre dos de los mejores equipos del Apertura 2025 y las estadística lo avalan, ya que en sus últimos cinco enfrentamientos se han repartido dos triunfos para los cementeros, uno para los felinos y dos empates.
Tigres vs Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2025
Tigres vs Necaxa
Viernes, 17 de octubre
Estadio Universitario
Jornada 13, Liga MX
21:00 horas (México), 23:00 horas (ET)
Aunque parezca que tienen realidades muy distintas en el balompié mexicano, a los universitarios suele dificultárseles enfrentar a los hidrorayos, de hecho se vieron las caras en la pasada liguilla del Clausura 2025 y la posición en la tabla les dio el triunfo a los Tigres.
Pachuca vs Tigres | Jornada 14 | Apertura 2025
Pachuca vs Tigres
Miércoles, 22 de octubre
Estadio Hidalgo
Jornada 14, Liga MX
19:00 horas (México), 21:00 horas (ET)
Otra jornada doble que nos traerá este torneo será en la que se vean las caras Tuzos y Tigres, esto con la consigna de que los locales deben sumar sí o sí ya que tienen tres partidos sin ganarle a los ahora visitantes en su casa.
