El Chelsea venció al West Ham en partido correspondiente a la jornada 24 de la Premier League. Los Blues iban perdiendo por marcador de 2-0 al minuto 36, pero con goles de Joao Pedro, Marc Cucurella y Enzo Fernández lograron darle la vuelta. Gracias a este resultado, el equipo de Liam Rosenior llegó a 40 puntos y se ubicó en cuarto lugar de la tabla general.

Aquí te dejamos los cinco partidos que siguen para el conjunto de Londres en las próximas semanas.

Arsenal vs Chelsea, semifinal de vuelta de la EFL Cup

Arsenal v Manchester United - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

El Chelsea tendrá que revertir el 3-2 sufrido en Stamford Bridge en el partido de ida visitando el Emirates, donde el equipo de Mikel Arteta, líder de la Premier League, buscará asegurar la clasificación a la gran final.

3/2/26: Arsenal vs Chelsea - EFL Cup - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Wolves vs Chelsea, jornada 25 de la Premier League

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El equipo de Rosenior no tendría que tener mayores inconvenientes para sumar de a tres en el encuentro en el Molineux, ya que enfrentará al colista de la Premier League, que tiene solamente un partido ganado en lo que va de la campaña.

7/2/26: Wolves vs Chelsea - Premier League - 10:00 (USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)

Chelsea vs Leeds, jornada 26 de la Premier League

Chelsea v Liverpool - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

De regreso a Stamford Bridge, el Chelsea recibirá la visita del Leeds, otro equipo comprometido con la lucha por la permanencia, aunque este con menos urgencia que Wolves.

10/2/26: Wolves vs Chelsea - Premier League - 14:30 (USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Hull City vs Chelsea, cuarta ronda de la FA Cup

Hull City v Swansea City - Sky Bet Championship - MKM Stadium | PA Images/GettyImages

Con la ilusión de dar batalla en todos los frentes, el Chelsea viajará a Hull para enfrentarse a los Tigres, que supieron estar en la Premier League hace no demasiado tiempo.

13/2/26: Hull City vs Chelsea - FA Cup - 14:45 (USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)

Chelsea vs Burnley, jornada 27 de la Premier League

Chelsea FC v Arsenal - Barclays Women's Super League | Alex Broadway - WSL/GettyImages

Los Blues regresarán a Stamford Bridge tras la eliminatoria por FA Cup ante el Hull para recibir la visita del Burnley.

21/2/26: Chelsea vs Burnley - Premier League - 10:00 (USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)