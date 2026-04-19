El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras vencer 2-3 al Colorado Rapids

Ya sin el argentino Javier Mascherano en la dirección técnica, dio inicio una nueva etapa para el Inter Miami y lo hizo ganando 2-3 al Colorado Rapids, con doblete del capitán argentino Lionel Messi y una anotación de su compatriota Germán Berterame, mientras los tantos locales fueron obra del brasileño Rafael Navarro y Darren Yapi, aunque la visita se quedó con diez hombres por la expulsión del pivote italiano Yannick Bright.



Gracias a este triunfo, las Garzas quedaron como escoltas del Nashville SC en la Conferencia Este, aunque este último aún tiene pendiente su duelo de este mismo sábado y podría alejarse aún más.



De este modo, el argentino Guillermo Hoyos se llevó los tres puntos y arrancó de forma positiva su gestión, apuntando a repetir lo que hizo El Jefecito, es decir, ganar el título de la MLS para refrendar la corona y ser bicampeones.



Aquí está el calendario de los siguientes partidos del Inter Miami:

Real Salt Lake vs Inter Miami

America First Field

Miércoles, 22 de abril

19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

MLS

No hay tiempo de descanso para Messi y compañía porque entre semana vuelven a tener actividad, una vez más en calidad de visitantes. Será la segunda vez que el equipo rosa se mida con los Monarcas, que en aquella ocasión tuvieron que pisar el Chase Stadium para tropezar 2-0 debido al finlandés Robert Taylor y el paraguayo Diego Gómez.

Real Salt Lake v Inter Miami CF | Mike Ehrmann/GettyImages

Inter Miami vs New England Revolution

Nu Stadium

Sábado, 25 de abril

17:30 h (EEUU ET), 18:30 (México)

MLS

Los de Florida regresan a casa para chocar con los Revs, que octavos de la Conferencia Este, tras tres triunfos y tres derrotas. Los de Boston ganan o pierden, ya que no han tenido empates y difícilmente dividirán unidades con los locales. Por ahora el serbio Marko Mitrovic tiene en mente mejorar el rendimiento de la institución luego que la campaña pasada se llevaron 39 descalabros.

Inter Miami CF v New England Revolution | Rich Storry/GettyImages

Inter Miami vs Orlando City SC

Nu Stadium

Sábado, 2 de mayo

17 h (EEUU ET), 18 h (México)

MLS

El nuevo inmueble de las Garzas vivirá su primer Clásico de Florida frente a los Leones, un duelo que se espera sea muy entretenido y con muchos goles. Pese a que los melenudos son penúltimos de la Conferencia Este con apenas tres unidades, esto es un clásico y no se puede asegurar quién será el ganador porque de los últimos cinco duelos, ha habido dos triunfos por bando y un empate.

Orlando City SC v Inter Miami CF | Alex Menendez/GettyImages

Toronto FC vs Inter Miami

BMO Field

Sábado, 9 de mayo

Hora: 12 h (EEUU ET), 11 h (México)

MLS

Los canadienses aparecen en el cuarto peldaño de la Conferencia Este, apenas dos puntos por debajo de los visitantes, por lo que buscará superarlos en la tabla. Los Reds vienen de haber dividido unidades con el Austin FC tras entregar un 3-3, con el húngaro Dániel Sallói, Richie Laryea y Kobe Franklin como los anotadores.

Toronto FC v Inter Miami CF | Michael Chisholm/GettyImages

FC Cincinnati vs Inter Miami

TQL Stadium

Miércoles, 13 de mayo

Hora: 18:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

MLS

Los Orange & Blue fungirán de anfitriones para La Pulga y compañía. Los de Ohio son décimos de la Conferencia Este y es otro de los equipos que hasta ahora no ha tenido empates. Seguramente, los locales tiene sed de revancha porque el año pasado fueron goleados 0-4 de la mano de Messi y sus paisanos Matteo Silvetti y Tadeo Allende, este último firmando un doblete.

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Chris Carter/GettyImages