El calendario del próximo partido de Monterrey tras empatar 1-1 en casa frente a Tigres

El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio BBVA con el objetivo de sumar las tres unidades y meterse en la zona de clasificación directa dentro de los mejores cuatro equipos del torneo.

Al minuto siete del encuentro, Ozziel Herrera estuvo muy cerca de abrir el marcador con un potente disparo que terminó estrellándose en el poste, dejando a los aficionados con el grito de gol ahogado. La situación se complicó poco después para los Rayados, cuando ‘Corcho’ Rodríguez vio la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con un jugador menos en el terreno de juego. Tigres aprovechó la superioridad numérica y comenzó a dominar el partido, generando varias aproximaciones al área rival. En una de esas jugadas, un error del guardameta Mele dejó el balón servido para Ángel Correa, quien no pudo definir de manera correcta y desperdició una oportunidad clarísima de gol.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con el encuentro llegando a su primera mitad, el árbitro señaló un penalti a favor de Monterrey tras una falta dentro del área. Además, Jesús Angulo fue expulsado, por lo que ambos equipos quedaron con diez jugadores. La tensión aumentó en los minutos finales del primer tiempo, con ambos conjuntos intentando generar daño.

Ya en la segunda parte, Tigres salió con mayor determinación. Ángel Correa, buscando redimirse del error cometido anteriormente, logró anotar el tanto del empate, devolviendo la esperanza a su equipo y a la afición felina. El ritmo del partido se mantuvo intenso, con llegadas en ambas porterías. André-Pierre Gignac tuvo en sus pies dos ocasiones muy claras para darle la victoria a los Tigres, pero la falta de precisión y la buena actuación defensiva de Monterrey evitaron que el marcador se moviera nuevamente.

Finalmente, el encuentro concluyó con un empate que deja sensaciones mixtas. Para Tigres, el punto obtenido resulta valioso, aunque el equipo llega a la última jornada con la obligación de cumplir con la normativa de la Liga MX, que exige otorgar minutos de juego a los futbolistas juveniles. De esta manera, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico felino afrontará su próximo compromiso con la mira puesta tanto en sumar puntos como en cumplir con los requerimientos del reglamento.

Te dejamos con el calendario del último compromiso del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

Chivas vs Monterrey - Liga MX

Chivas vs Monterrey | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de noviembre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron