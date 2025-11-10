El camino del Inter Miami rumbo a la final de la MLS

El Inter Miami CF ha avanzado a las semifinales de conferencia en los playoffs de la Major League Soccer 2025 tras haber hecho una sólida temporada regular, donde acumuló 65 puntos, que lo ubicaron en el tercer lugar de la Conferencia Este soo debajp de Philadelphia Union y FC Cincinnati.

Posteriormente en la Primera Ronda en la serie al mejor de 3, eliminaron al Nashville SC tras ganar dos de tres partidos (Juego 1: 3-1 V; Juego 2: 2-1 D; Juego 3: 4-0 V).

De esa manera, el rival del equipo dirigido por el estratega argentino Javier Mascherano se enfrentará al FC Cincinnati en las semifinales de conferencia el 22 o el 23 de noviembre, las fechas y horarios oficiales se darán a conocer en los próximos días.

Mientras que, las finales de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste se llevarán a cabo el 29 y el 30 de noviembre, y los equipos ganadores apuntarán a levantar el trofeo de la MLS Cup el siguiente 6 de diciembre del 2025.

A continuación, recordamos el formato restante y mencionamos a los potenciales rivales del cuadro dd Fort Lauderdale en una hipotética final de conferencia y final de la MLS Cup 2025.

Los posibles rivales de Inter Miami rumbo a la MLS Cup | Rich Storry/GettyImages

Las rondas restantes de los playoffs de la MLS

Three of the four Conference Semifinals are set in the MLS Cup playoffs🏆

Semifinales y Finales de Conferencia: Partidos únicos de eliminación directa.

MLS Cup: Partido único entre los campeones de cada conferencia.

Los posibles rivales por ronda

Semifinal de Conferencia Este (Partido único)

Our first-ever Conference Semifinal. Let's keep making history… 🚀💗

FC Cincinnati (2) vs. Inter Miami (3).

Final de Conferencia Este (Partido único)

Date/time is still TBD, but tickets are on sale now!

El ganador de Philadelphia Union (1) y New York City FC (5).

MLS Cup (Final). Campeones de Conferencia

One spot left in the Conference Semifinals. 🎟️

Who takes tonight's decisive Game Three: @sandiegofc or @TimbersFC?

Posibles contendientes basados en los potenciales campeones de la Conferrncia Oeste.

Vancouver Whitecaps FC.

Los Angeles Football Club.

San Diego FC / Portland Timbers.