El camino del Inter Miami rumbo a la final de la MLS
El Inter Miami CF ha avanzado a las semifinales de conferencia en los playoffs de la Major League Soccer 2025 tras haber hecho una sólida temporada regular, donde acumuló 65 puntos, que lo ubicaron en el tercer lugar de la Conferencia Este soo debajp de Philadelphia Union y FC Cincinnati.
Posteriormente en la Primera Ronda en la serie al mejor de 3, eliminaron al Nashville SC tras ganar dos de tres partidos (Juego 1: 3-1 V; Juego 2: 2-1 D; Juego 3: 4-0 V).
De esa manera, el rival del equipo dirigido por el estratega argentino Javier Mascherano se enfrentará al FC Cincinnati en las semifinales de conferencia el 22 o el 23 de noviembre, las fechas y horarios oficiales se darán a conocer en los próximos días.
Mientras que, las finales de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste se llevarán a cabo el 29 y el 30 de noviembre, y los equipos ganadores apuntarán a levantar el trofeo de la MLS Cup el siguiente 6 de diciembre del 2025.
A continuación, recordamos el formato restante y mencionamos a los potenciales rivales del cuadro dd Fort Lauderdale en una hipotética final de conferencia y final de la MLS Cup 2025.
Las rondas restantes de los playoffs de la MLS
- Semifinales y Finales de Conferencia: Partidos únicos de eliminación directa.
- MLS Cup: Partido único entre los campeones de cada conferencia.
Los posibles rivales por ronda
Semifinal de Conferencia Este (Partido único)
- FC Cincinnati (2) vs. Inter Miami (3).
Final de Conferencia Este (Partido único)
- El ganador de Philadelphia Union (1) y New York City FC (5).
MLS Cup (Final). Campeones de Conferencia
Posibles contendientes basados en los potenciales campeones de la Conferrncia Oeste.
- Vancouver Whitecaps FC.
- Los Angeles Football Club.
- San Diego FC / Portland Timbers.
- Minnesota United FC.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.