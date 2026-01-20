El canterano del América que estaría buscando forzar su salida a Europa

El Club América continúa afinando su plantilla de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en medio del análisis de altas y bajas. La principal prioridad de la directiva, encabezada por Santiago Baños, es concretar la llegada de un refuerzo extranjero que potencie el ataque. De acuerdo con los reportes más recientes, el conjunto azulcrema también trabaja en la renovación de Ralph Orquín, cuyo contrato finaliza en junio; sin embargo, el canterano tendría otros planes para su futuro.

De acuerdo con información del reportero Julio Ibáñez, de TUDN, el lateral izquierdo de 22 años tendría como objetivo dar el salto al futbol europeo en el próximo verano, por lo que buscaría salir del América como agente libre, sin renovar contrato, siguiendo el consejo de su representante.

El nuevo representante de Ralph Orquin, Gerardo Sánchez de Cielo Management, está afectando al canterano americanista.



Le prometió llevarlo a Europa si no renueva con las Águilas.



Algo debería de hacerse para evitar este tipo de representantes en el fútbol mexicano @TUDNMEX… — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) January 19, 2026

Ralph Orquín estaría inconforme con la cantidad de minutos que ha disputado en las Águilas desde su regreso al club en junio de 2025, situación que lo llevaría a considerar su salida de la institución azulcrema. El lateral pasó de ser una pieza clave en Bravos de Juárez a quedar relegado al rol de suplente de Cristian Borja en el conjunto de Coapa.

Durante su cesión al conjunto fronterizo, el juvenil disputó 47 encuentros y registró seis asistencias. Sin embargo, desde su regreso al América, el panorama ha sido completamente distinto.

Durante el torneo Apertura 2025, el futbolista mexicoamericano apenas disputó 174 minutos en dos partidos y pasó la mayor parte del certamen en el banquillo de suplentes. Aunque Orquín ya estaría en el radar de otros clubes de la Liga MX, su prioridad sería dar el salto al futbol europeo.

SOCCER: AUG 06 Leagues Cup Club America vs Portland Timbers | Icon Sportswire/GettyImages

El futbolista sigue completamente borrado por André Jardine para el arranque del Clausura 2026 y no ha tenido minutos en las primeras tres jornadas del certamen.