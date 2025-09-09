El centrocampista que espera fichar el Manchester United en el mercado de invierno

Haber sumado apenas cuatro puntos en las primeras tres fechas de la actual Premier League no tiene satisfecho al entrenador del Manchester United, Rúben Amorim, quien parece querer más refuerzos para enero.

Pues a pesar de la fuerte inversión realizada este verano, donde el club de Old Trafford desembolsó cerca de 250 millones de euros en cinco refuerzos (el ariete Šeško, los mediapuntas Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, junto al lateral Diego León y el portero Senne Lammens), el centro del campo no recibió piezas nuevas, motivo por el cual el estratega luso considera dicha demarcación la gran asignatura pendiente de su proyecto a nivel de contrataciones.

En consecuencia, Fabrizio Romano reportó que el Manchester United irá a la carga por un volante de corte defensivo cuando se abra la ventana de fichajes invernal, teniendo como prioridad a un joven jugador quien estuvo cerca de ser adquirido en agosto, Carlos Baleba.

Manchester United sigue interesado en Carlos Baleba, del Brighton | Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images

A sus 21 años, el camerunés del Brighton se ha convertido en una de las revelaciones de la Premier, tanto que en la 2024-2025 disputó 34 partidos en esa competición, con tres goles y una asistencia, mientras que en el curso anterior ya había sumado 27 apariciones, adueñándose de la titularidad como mediocentro defensivo.

La irrupción del africano ha despertado el interés de varios gigantes europeos; incluso los Diablos Rojos quisieron hacerse de sus servicios, pero Las Gaviotas fijaron un precio que superaba los 110 millones de euros, una cifra que nadie estaba dispuesta a pagar. Claro está, si la escuadra mancuniana no puede enderezar el rumbo de acá a diciembre, es factible que Amorim exija a la directiva la llegada del portentoso pivote, con contrato hasta 2028.

Otras opciones que manejaría el Manchester United para reforzar la contención de la medular serían el danés Morten Hjulmand, quien precisamente fue entrenado por Amorim en el Sporting de Portugal durante poco más de un ejercicio, y su valor ronda los 50 kilos, según Transfermarkt, y el internacional inglés Adam Wharton, del Crytal Palace, aunque este último está bajo control laboral hasta 2029, así que los londinenses difícilmente accedan a venderlo por menos de 100 millones.

Más noticias sobre el mercado de fichajes