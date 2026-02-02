El Chelsea busca el regreso de Mamadou Sarr antes de que cierre el mercado de fichajes en Inglaterra

De acuerdo con información del reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, el Chelsea se dispone a llamar nuevamente a Mamadou Sarr, defensor central del Estrasburgo, con la firme intención de reincorporarlo a su proyecto deportivo. La decisión ya está tomada y el regreso del zaguero francés es inminente.

Desde la directiva de los Blues consideran que Sarr es un talento defensivo de enorme proyección a largo plazo. No se trata de un movimiento improvisado ni coyuntural, elclub lo ve como una pieza clave dentro de su planificación futura, especialmente en un proyecto que busca rejuvenecer su plantilla sin perder competitividad inmediata. Por ello, el Chelsea ya trabaja en los pasos formales que deberán completarse durante el Deadline Day.

🚨🔵 BREAKING: Chelsea set to recall Mamadou Sarr from Strasbourg, here we go! 🔙



Decision made as Chelsea believe Sarr is top talent at centre back for long term, key part of project and his return is imminent.



Formal steps to follow with #CFC on it on #DeadlineDay. pic.twitter.com/nQDR4kL1Ee — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Mamadou Sarr ha dejado sensaciones muy positivas durante su etapa en el Estrasburgo. Su evolución en la Ligue 1 ha sido constante, destacando por su fortaleza física, su buena lectura táctica y una notable capacidad para anticipar jugadas, cualidades cada vez más valoradas en el fútbol moderno. Además, su perfil encaja con la idea del Chelsea de construir una defensa sólida a partir de jugadores jóvenes, moldeables y con margen de crecimiento.

La confianza del club londinense en Sarr no es nueva. Desde su primera vinculación, los informes internos han sido favorables y su desarrollo reciente terminó por convencer a la directiva de que es el momento adecuado para traerlo de vuelta. Según Fabrizio Romano, el Chelsea considera que su retorno no solo reforzará la plantilla actual, sino que sentará bases importantes para los próximos años.

En un mercado cada vez más competitivo, donde los grandes clubes buscan anticiparse al estallido definitivo de los talentos, el Chelsea apuesta por asegurar a uno de los centrales con mayor proyección del fútbol francés. Si no surgen contratiempos, Mamadou Sarr volverá a vestir de azul, listo para asumir el desafío y consolidarse en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

MÁS NOTICIAS SOBRE FICHAJES Y RUMORES