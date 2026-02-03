El Chelsea consigue dar salida a Disasi tras meses de incertidumbre

Después de un largo proceso que se estiró más de lo previsto, el Chelsea logró completar la reestructuración de una parte de su plantel. El mercado invernal le dio forma final a una limpieza que había quedado a medias en el verano, con Disasi como último protagonista de una salida prolongadamente anunciada.

El final del exilio para Disasi

El defensor francés cerró su llegada a préstamo al West Ham United en el último día del mercado. La operación le reportará al Chelsea cerca de 2,3 millones de dólares por una cesión de seis meses, según BBC Sport.

Tras perder la confianza del cuerpo técnico anterior, el central había sido cedido la temporada pasada al Aston Villa, aunque la falta de clasificación a la Champions League impidió que ese movimiento se volviera permanente. De regreso en Londres, quedó directamente apartado del primer equipo durante buena parte de la competición.

Con el cambio de entrenador a comienzos de año, Disasi volvió a entrenarse con normalidad, algo que no ocurrió con otros casos similares. Esa reintegración le permitió recuperar ritmo y ponerse a punto para un mercado invernal que terminó resolviendo su situación.

🚨⚒️ Axel Disasi to West Ham, here we go! Deal completed in time and now all approved.



Understand #WHUFC and Chelsea have agreed all terms of loan deal until end of the season.



Medical done earlier and documents now ok. pic.twitter.com/voJ9S3ztNL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

West Ham, necesidad y oportunidad

El equipo atraviesa una temporada irregular y exhibe uno de los registros defensivos más flojos de la Premier League. La urgencia por sumar puntos y escapar del descenso aceleró la búsqueda de refuerzos con experiencia.

“Quiero volver a sentir la competencia y ayudar al equipo”, señaló el defensor en su presentación. Su debut podría darse de inmediato, teniendo en cuenta las sanciones y bajas en la última línea de los Hammers y un duelo clave ante el Burnley.

El Chelsea protege su cantera

Mientras liberó una ficha que no estaba en los planes, el Chelsea también fue claro en otro frente: no piensa desprenderse de Josh Acheampong. El club rechazó una propuesta de cesión del Crystal Palace por el defensor de 19 años, una de las apariciones más prometedoras de su semillero.

Josh Acheampong

A diferencia del caso Disasi, su permanencia responde a una apuesta estratégica: cuidar el presente sin comprometer el futuro.

