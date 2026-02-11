El Chelsea enciende alarmas tras la lesión de Cucurella

La noche en Stamford Bridge dejó un sabor amargo para el Chelsea. No solo por el empate 2-2 frente a Leeds United, después de haber estado dos goles arriba, sino también por la preocupación física en torno a Marc Cucurella.

“En el descanso sintió el isquiotibial. No fue un cambio táctico, fue obligado”, señaló el entrenador, quien destacó el buen nivel del jugador y confirmó que se le realizarán estudios para conocer el alcance de la lesión y su disponibilidad para el próximo encuentro.

Durante gran parte del partido, el Chelsea mostró una versión convincente. La conexión entre João Pedro y Cole Palmer fue clave para construir una ventaja de 2-0, con una asistencia y un gol para cada uno, reflejando el buen momento ofensivo del equipo.

Sin embargo, la historia cambió en cuestión de minutos. El Leeds encontró el descuento desde el punto penal y, casi de inmediato, igualó tras una jugada confusa dentro del área: un balón suelto, una posible mano reclamada por los jugadores locales y una desconcentración que terminó siendo castigada.

Rosenior apuntó a decisiones puntuales

El entrenador fue claro al analizar el partido: para él, su equipo no perdió el control por falta de actitud, sino por malas decisiones en momentos decisivos.

Aunque elogió el rendimiento general, en especial el trabajo en la presión y la energía del equipo, remarcó que un error en la acción del penal y una reacción tardía dentro del área costaron dos goles en apenas cinco minutos.

“Fuimos por lejos el mejor equipo durante el resto del partido, pero tomamos malas decisiones en momentos clave”, resumió.

Un equipo con potencial, pero con margen por corregir

Pese al empate, Rosenior rescató aspectos positivos y dejó un mensaje optimista: cree que el equipo tiene un techo muy alto si logra sostener la concentración durante los 90 minutos.

La sensación final, sin embargo, fue clara: el Chelsea dejó pasar una victoria que parecía encaminada y, además, se llevó una preocupación importante con Cucurella.

Más allá del cambio en sí, la posible baja del jugador preocupa por lo que representa en el funcionamiento del equipo: venía siendo una pieza clave por su intensidad para presionar alto, su despliegue para sostener la banda y su capacidad para sumarse al circuito de pases en salida.

La idea es esperar los resultados del escaneo para determinar si se trata solo de una molestia o de una lesión muscular que lo deje afuera de los próximos compromisos, en un calendario exigente.

