El Chelsea fracasa en su ambicioso plan para fichar a un centrocampista rival

El Chelsea fue cuestionado por el Tottenham Hotspur sobre la disponibilidad del centrocampista Lucas Bergvall, según revela un informe. Tras la lesión de Dário Essugo, el Chelsea salió al mercado el mes pasado en busca de refuerzos. Douglas Luiz era un objetivo claro antes de que los Blues rechazaran una oferta y regresara al Aston Villa cedido.

Según The Athletic, tras desvincularse de Luiz, el Chelsea contactó con el Tottenham para preguntar sobre un posible traspaso por Bergvall, pero el jugador de 20 años no estaba disponible. El asunto no progresó.

En Bergvall, el Chelsea podría haber encontrado al objetivo ideal para satisfacer las demandas tanto de la afición como de la dirección deportiva.

Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Naomi Baker - UEFA/GettyImages

El enfoque de fichajes del Chelsea se ha centrado casi exclusivamente en encontrar jóvenes talentos emergentes antes de que su valor se dispare. Es inteligente desde una perspectiva comercial, pero ofrece resultados variables en el campo, y la afición se ha cansado de los continuos riesgos que no han dado sus frutos.

Bergvall se encuentra en una posición perfecta entre ambos bandos. A sus 20 años, es claramente una opción a largo plazo capaz de brillar durante la próxima década, pero cuenta con la ventaja añadida de haber demostrado ya su gran nivel.

El joven internacional sueco ya ha superado la barrera de los 70 partidos con los Spurs, destacando en la Premier League, la Champions League y la Europa League, y demostrando que tiene lo necesario para causar un impacto inmediato a este nivel.



Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth Round | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Sin embargo, esta promesa tiene un precio. Mientras que el Chelsea pagó tan solo 18,5 millones de libras (25,2 millones de dólares) por Essugo el verano pasado, Bergvall sería significativamente más caro. Está vinculado a los Spurs hasta 2031 y su precio casi seguro rondaría las nueve cifras.

Los problemas de los Spurs en la liga nacional, en particular la ausencia de la Champions League la próxima temporada, podrían obligarlos a tomar decisiones difíciles sobre fichajes, pero Bergvall es uno de los pocos jugadores por los que el club se mantendría firme.

El Chelsea lo sabe muy bien, y por eso, acercarse a los Spurs en lugar de a Bergvall sugiere un posible cambio en la estrategia de fichajes, que podría ser bien recibido por la afición. Un centrocampista sigue siendo una de las principales prioridades de cara al mercado de fichajes de verano, momento en el que será interesante ver si Bergvall sigue en la mente del Chelsea.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CHELSEA