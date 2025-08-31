El Chelsea frena la salida de Jackson y busca soluciones urgentes tras la lesión de Delap

El mercado de fichajes en Europa se ha vuelto a teñir de dramatismo con el caso de Nicolas Jackson. El delantero senegalés del Chelsea tenía prácticamente cerrada su cesión al Bayern Múnich, en lo que se anunciaba como un préstamo “récord”. El propio futbolista ya se encontraba en Baviera con la intención de incorporarse a la disciplina alemana. Sin embargo, un giro inesperado en Londres alteró todos los planes.

Durante el duelo de Premier League entre Fulham y Chelsea, el joven atacante Liam Delap sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas. La baja del inglés obligó a los “Blues” a frenar la operación con el Bayern, consciente de que Enzo Maresca se quedaba sin alternativas ofensivas de peso en su plantilla.

Jackson | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

La decisión generó un auténtico terremoto. Según informaciones de Sports Illustrated y The Athletic, Jackson quedó “furioso” con la cancelación y su representante, Diomansy Kamara, expresó públicamente su indignación en redes sociales con un mensaje tajante: “No vamos a volver… el avión no regresa de Múnich”.

A pesar de la presión del entorno del jugador, en Stamford Bridge mantienen la postura: Jackson no saldrá cedido. Solo un traspaso definitivo —tasado en unos 65 millones de euros— abriría la puerta a una negociación real, aunque en el Bayern reconocen que no existe contrato firmado y que la operación es prácticamente inviable.

En paralelo, Chelsea ya analiza planes de contingencia para reforzar su ataque en las últimas horas del mercado. El nombre de Conrad Harder, delantero del Sporting de Portugal que heredó el dorsal 9 de Viktor Gyökeres, aparece como una de las opciones exploradas. Además, la directiva estudia la posibilidad de repescar a Marc Guiu tras apenas tres semanas de cesión en el Sunderland.

El contexto es delicado. Tras la venta definitiva de Christopher Nkunku al AC Milan y la lesión de Delap, la plantilla solo cuenta con João Pedro como ariete de referencia si Jackson terminase marchándose. Maresca pide soluciones inmediatas y el tiempo corre en contra: apenas quedan 48 horas para cerrar un mercado que ha colocado al Chelsea en el centro de todas las miradas.