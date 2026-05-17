El Chelsea hace oficial el fichaje de Xabi Alonso

Ya es oficial; el nuevo proyecto del Chelsea tiene nombre y apellidos: Xabi Alonso. El técnico vasco intentará retomar el buen hacer que acumuló el equipo en las últimas temporadas gracias al gran trabajo de Maresca. Esta temporada nada salido a pedir de boca en la capital inglesa, pues desde que Liam Rosenior tomó el cargo, el Chelsea ha sido incapaz de hilvanar buenos encuentros.







El contrato de Xabi Alonso será de cuatro temporadas, y es que el objetivo del tolosarra es volver a demostrar al mundo porque el Real Madrid apostó por él. Sus buenos resultados en el Bayer Leverkusen le valieron un contrato con el combinado blanco, pero la dificultad de llevar un vestuario como el del Madrid acabó por hundir el proyecto del vasco.







En el Chelsea apuestan por él en una situación complicada, pues el equipo no disputará la Champions League la próxima temporada, situación que en realidad puede favorecer el desarrollo del proyecto de Xabi, pues puede centrarse en crear algo desde los cimientos. Aún así el equipo aún está peleando por clasificar a alguna competición europea.

Una de las circunstancias que han llevado al técnico a decantarse por el proyecto londinense es la facilidad que tienen los blues para moverse en el mercado de fichajes, pues todos los caprichos de Xabi serán concedidos.

Alonso aterriza en la liga más competitiva del mundo y sabes que es el momento perfecto para silenciar a todos sus detractores logrando cosas grandes en la Premier League. Fútbol alemán en una plantilla joven y hambrienta.