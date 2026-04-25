La situación con la lesión de Estevao va de mal en peor. En las últimas horas, el medio brasileño R7 Esportes informó que el Chelsea no autoriza al jugador a viajar a Brasil para realizar un tratamiento por su lesión muscular y que no cambiaría de opinión. La decisión del club apunta a resguardar su evolución deportiva y evitar cualquier riesgo que pueda afectar su proyección a futuro, especialmente en un año mundialista.

El atacante sufrió una lesión de grado cuatro en los isquiotibiales durante el partido frente al Manchester United que lo deja fuera de lo que resta de la temporada. Según confirmó el nuevo director técnico interino de los Blues, Calum McFarlane, Estevao no volverá a jugar con los Blues en este curso, que cierra con ocho goles y cuatro asistencias en 36 partidos de todas las competiciones.

Chelsea interim head coach Calum McFarlane has confirmed that Estevao is out for the rest of the season with Chelsea and he is not sure if he will be available to play for Brazil in the World Cup. pic.twitter.com/QkNtfRX7Xu — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 24, 2026

Desde el entorno del futbolista, la intención era distinta. Estevao buscaba regresar a su Brasil natal para continuar con su recuperación cerca de su familia y bajo la supervisión de profesionales vinculados a la Confederación Brasileña de Fútbol. La idea también estaba ligada a mostrarle a Carlo Ancelotti que puede llegar en condiciones al Mundial.

El club londinense, por su parte, ya dio un paso al aceptar que el jugador no pase por el quirófano. La cirugía hubiese complicado seriamente sus opciones de estar en la Copa del Mundo. De todas maneras, mantiene una postura estricta respecto al lugar donde debe llevar adelante su recuperación y no concede el permiso para viajar.

Chelsea v Manchester United - Premier League - Stamford Bridge | John Walton - PA Images/GettyImages

La postura del Chelsea responde a una planificación que prioriza la carrera del futbolista a largo plazo. Desde la institución entienden que modificar el proceso médico en este momento podría generar consecuencias en su desarrollo, especialmente considerando que se trata de su primera temporada en el club.