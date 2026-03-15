El Chelsea ya estudia un reemplazo para Rosenior y Luis Enrique aparece en el radar

El futuro de Liam Rosenior al frente del Chelsea FC empieza a generar incertidumbre. Según informó The Touchline, un influyente dirigente del grupo propietario del club, con base en Estados Unidos, estaría evaluando la posibilidad de apostar por Luis Enrique, actual entrenador del Paris Saint-Germain, como eventual reemplazo en el banquillo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: One key Chelsea figure based in the USA is reportedly eyeing Luis Enrique as a potential replacement for Liam Rosenior.



— @indykaila pic.twitter.com/Y9L70uer2A — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 15, 2026

Un inicio irregular para Rosenior

Rosenior asumió el cargo a comienzos de año tras dejar al RC Strasbourg, otra institución vinculada al grupo BlueCo. Su llegada al conjunto londinense se produjo luego de la salida del italiano Enzo Maresca, una decisión que desde el principio generó debate debido a la escasa experiencia del técnico inglés al máximo nivel.

En números, el balance no ha sido del todo negativo: diez victorias en 17 partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, el rendimiento reciente encendió las alarmas dentro del club. En Premier League, el Chelsea se mantiene en la quinta posición, aunque su lugar en puestos europeos corre peligro si sus perseguidores suman puntos en las próximas jornadas.

Chelsea v Newcastle United - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

La presión aumentó después de dos resultados muy duros. Primero, los “Blues” cayeron 5-2 frente al Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en un partido que se les escapó en los minutos finales tras recibir tres goles tardíos. Días después, el equipo sufrió una inesperada derrota 1-0 en Stamford Bridge ante el Newcastle United.

Aunque el Chelsea sigue con vida en la FA Cup y enfrentará al Port Vale en los cuartos de final, ya quedó eliminado de la EFL Cup y su continuidad en la Champions parece muy comprometida.

Mientras tanto, en los despachos del club londinense se analiza el rumbo del proyecto deportivo. Y en ese contexto, el nombre de Luis Enrique empieza a aparecer como una opción cada vez más mencionada.