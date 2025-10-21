El 'Cholo' Simeone se rinde ante el Arsenal tras la goleada al Atlético: "Ellos son mejores"

El Arsenal recibió al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Champions League. Los Gunners, líderes de la Premier League, dominaron sin contemplaciones a los colchoneros, goleándolos por un contundente 4-0.







El equipo de Diego Pablo Simeone resistió el asedio del conjunto londinense hasta el minuto 57, cuando el defensa brasileño Gabriel abrió el marcador. En apenas 13 minutos, el Arsenal sentenció la goleada frente al Atlético de Madrid.







Gabriel, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres, con un doblete, exhibieron el poderío ofensivo del equipo dirigido por Mikel Arteta.







Final en Londres. pic.twitter.com/FYjaGoNgc6 — Atlético de Madrid (@Atleti) October 21, 2025

Cuestionado al respecto, el 'Cholo' Simeone se sinceró en conferencia de prensa sobre la diferencia de nivel entre los dos equipos y felicitó al Arsenal por su triunfo en la Champions League.

Competimos hasta donde pudimos, pero ellos son mejores y hay que felicitarlos. Y cuando uno acepta que son mejores, sirve para aprender y para seguir creciendo, como lo venimos haciendo 'Cholo' Simeone

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El estratega argentino indicó que su equipo compitió hasta que cayó el primer gol del partido. Simeone aseguró que los Gunners "lo hacen muy bien", pero que sus jugadores pudieron haber defendido de mejor manera.

Pudimos haber hecho falta en el segundo gol y no lo hicimos. No es mala suerte. Son errores. Y a partir de esos errores, ellos han sido contundentes, han sido mejores 'Cholo' SImeone

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Después de tres jornadas de la Champions League, el Atleti marcha en el lugar 18 con solo tres unidades, producto de dos derrotas y solamente una victoria.

El Atlético de Madrid marcha en la cuarta posición de LaLiga con 16 puntos en nueve encuentros. El próximo lunes 27 de octubre, los colchoneros visitarán al Real Betis en el Estadio Benito Villamarín en duelo de la jornada 10 del futbol español.