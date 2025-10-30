El consejo para que Benjamin Sesko pueda alcanzar el éxito en el Manchester United

A Benjamin Šeško le han dicho que debe ser más exigente con sus compañeros del Manchester United si quiere desarrollar todo su potencial tras su millonario fichaje este verano.

El United pagará hasta 97,3 millones de dólares por Šeško si el esloveno cumple con todos los objetivos acordados con el RB Leipzig en agosto. Todo esto le supone una gran presión para rendir, especialmente después de que Rasmus Højlund llegara por una cantidad similar y fuera despedido tras solo dos años.

El jugador de 22 años de edad tuvo que esperar seis semanas para marcar su primer gol con la camiseta del United, pero ahora suma dos tantos en sus últimos tres partidos como titular en la Premier League. Es un inicio prometedor para un joven en un país completamente nuevo, pero el exdelantero del United, Dimitar Berbatov, le ha pedido a Šeško que muestre algo más de confianza y seguridad a la hora de pedir balones, confiando en que logrará grandes cifras.

“Ten confianza en ti mismo. Sé arrogante, así exiges el balón a tus compañeros cuando te desmarcas”, dijo el ídolo retirado durante su aparición en el programa de Rio Ferdinand.

Berbatov era mayor y mucho más consolidado cuando llegó a Old Trafford a finales del verano de 2008. Pero sabe lo que es cargar con un alto precio y tener que marcar goles con frecuencia, tras convertirse en el fichaje más caro de la historia del United por 30,75 millones de libras. Esa cifra no fue superada durante casi seis años, hasta el traspaso de Juan Mata procedente del Chelsea por 37,1 millones de libras en enero de 2014.

Dimitar Berbatov se unió al Manchester United hace 17 años | PAUL ELLIS/GettyImages

“Cuando hagas una buena carrera, si el balón no te llega, dilo o exprésalo de forma que tus compañeros entiendan: ‘Estoy aquí. Estoy haciendo la carrera para ustedes. Respeten mi carrera. Intenten verme y crean en lo que puedo hacer con esa carrera’”, continuó Berbatov.

“A veces, enójense. Griten, maldigan, lo que sea. No es nada personal. Simplemente, díganles: ‘Estoy aquí, hombre. Para eso estoy aquí. Solo denme el balón. Pásamelo. Intentaré marcar para ustedes’”.

“En el descanso, antes y después del partido, hablen. A veces creo que los jugadores necesitan ser más agresivos y emotivos, en plan: ‘¡Pásame el maldito balón, hombre!’”.

Marcar el ‘gol fácil’

Šeško espera poder desplegar más de su celebración habitual | Gareth Copley/GettyImages

Berbatov anotó 56 goles con el United en cuatro temporadas, incluyendo la campaña 2010-11, en la que ganó la Bota de Oro de la Premier League. Añadió que, si no llegan los goles, solo Šeško será juzgado, por lo que es vital que se posicione correctamente.

“Al final, todo se reduce a los goles de los delanteros. Si no marcan suficientes, la gente los criticará”, dijo el búlgaro.

“Si eres de los que se quedan en el área, entrena eso. Mantente dentro del área. Entrenamiento tras entrenamiento con la portería vacía. Que alguien te pase el balón, solo tienes que empujarlo a la red. Acostúmbrate a marcar goles fáciles”.

