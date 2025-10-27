¿El contrato de Lionel Messi con el Inter de Miami implica su participación en el Mundial 2026?

La decisión de Lionel Messi de extender su estancia en el Inter de Miami hasta 2028 no implica necesariamente que represente a Argentina en el Mundial de este verano, según un informe.

El delantero de 38 años de edad puso fin a las largas especulaciones sobre su situación contractual en el club tras anunciar el jueves un nuevo contrato por tres años. Como bien señaló el Inter de Miami, esta extensión garantiza que Messi pueda ser el centro de atención en la inauguración del nuevo estadio del club, valorado en 1.000 millones de dólares, en 2026.

Ese año también trae consigo el pequeño detalle del Mundial, en el que Estados Unidos es uno de los anfitriones.

De cara al torneo de 2022 en Qatar, Messi insistió en que sería su último partido internacional. Sin embargo, el triunfo de Argentina en Oriente Medio, sumado a la evidente alegría que Messi siente al jugar con un equipo que creció adorándolo, ha prolongado su permanencia en el escenario mundial.

El capitán de Argentina guió a su país hacia su segundo triunfo consecutivo en la Copa América en Estados Unidos en 2024 y fue una figura clave durante la recién concluida clasificación para el Mundial. Al final de ese proceso, que culminó con un Messi entre lágrimas marcando un doblete contra Venezuela en Buenos Aires, el veterano capitán reveló que había jugado su último partido oficial en suelo argentino.

Messi aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su participación en el torneo, afirma The Athletic.

A ridiculous return from age 36-38 - and he's not done yet.



Lionel Messi's American adventure is set to continue for three more years, having signed a new Inter Miami deal. pic.twitter.com/nSdyTiVEox — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) October 23, 2025

Se cree que su decisión de defender el título mundial de Argentina dependerá de dos factores clave: el deseo y la resistencia. ¿Estará en forma para liderar a su país contra las selecciones más fuertes del mundo y tendrá el hambre de hacerlo? Se espera que esa decisión se tome mucho más cerca del torneo.

A principios de este año, Messi describió su proceso de pensamiento: "Seguiré como hasta ahora, día a día, intentando sentirme bien y, sobre todo, siendo honesto conmigo mismo. Cuando me siento bien, lo disfruto. Y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Ya veré".

El calendario de la MLS ofrece nuevas oportunidades para Messi

Lionel Messi se quedará en el Inter de Miami tres años más | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Tras dos décadas preparándose para torneos internacionales con los calendarios abarrotados de partidos de las temporadas europeas, Messi tendrá un respiro antes del Mundial de 2026, si es que decide ir.

El formato de año calendario de la MLS garantiza unos tres meses de inactividad para los jugadores durante el cambio de temporada. Tras la finalización de los playoffs con la Copa MLS el 6 de diciembre, se espera que la temporada regular de 2026 no comience hasta febrero.

Mientras que otras estrellas de renombre aprovecharon esa oportunidad para regresar al continente con préstamos de corta duración —David Beckham y Thierry Henry, entre los más destacados, volvieron al AC Milan y al Arsenal, respectivamente—, Messi podría estar agradecido por el descanso.

El vigente campeón del mundo cumplirá 39 años de edad durante el Mundial del próximo verano. De llegar a otra final, se convertiría en el octavo jugador de mayor edad en participar en la competición. Cualquier descanso sin duda será bien recibido.