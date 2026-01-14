El contrato millonario del fútbol árabe que rechazó Leo Messi

Tan solo unos meses luego de ser campeón del mundo con la selección argentina, Leo Messi tuvo que resolver su futuro: su contrato con el París Saint-Germain llegó a su fin y el rosarino estaba listo para un nuevo desafío en medio de un sinfín de rumores sobre posibles destinos.

El fútbol de Arabia Saudita aparecía como una opción más que viable, y el presidente del Al-Ittihad ofertó fuerte por él en 2023: "Sí, contacté con él antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros (a razón de 400 millones por temporada). Rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia, a pesar de haberlos convencido. Sin embargo, no dudó en rechazarla porque la familia es más importante que el dinero. Lo respeto, y el Al-Ittihad siempre le abrirá la puerta; puede venir cuando quiera", dijo Anmar Al-Haili sin ningún tipo de rencor por la negativa del ex Barcelona.

Anmar Al-Haili en la presentación de Karim Benzema | Khalid Alhaj/MB Media/GettyImages

Además, redobló la apuesta con un dardo a Cristiano Ronaldo, competidor de su club vistiendo la camiseta del Al-Nassr: "Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, económicamente no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendríamos al mejor jugador de la historia del fútbol".

Por último, dejó la puerta abierta para el 10 albiceleste: "Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida".

Actualmente, Messi viste la camiseta del Inter Miami, donde fue campeón de la última MLS y MVP de la temporada. El rosarino renovó su contrato hasta fines de 2028 con los del sur de la Florida y se espera que dispute el Mundial 2026 como una de las principales figuras, intentando guiar a Argentina a su cuarta copa, la segunda de manera consecutiva tras el éxito en Qatar.

