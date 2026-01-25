El delantero brasileño Rafael Navarro milita en la MLS y podría llegar a Rayados

A la lista de posibles refuerzos para ocupar la delantera de Rayados de Monterrey se ha sumado un nuevo nombre que empieza a tomar fuerza en los escritorios del club: Rafael Navarro. El atacante brasileño, de apenas 25 años, aparece como una alternativa seria en un momento clave para la planeación albiazul, justo cuando la salida de Germán Berterame es prácticamente un hecho y el cierre de registros del Clausura 2026 se acerca sin dejar margen para la improvisación.

Navarro llega respaldado por números que llaman la atención. En los últimos dos años, el delantero marcó 33 goles con el Colorado, cifra que lo coloca como un atacante confiable y con regularidad frente al arco. Más allá de las estadísticas, en Rayados ven con buenos ojos su perfil: joven, con recorrido reciente en el futbol internacional y, sobre todo, con un costo que podría ajustarse mejor a la realidad del mercado actual, donde cada movimiento requiere precisión quirúrgica.

Esto no significa que los otros nombres hayan perdido fuerza. Uros Djurdjevic y Rafael Santos Borré continúan siendo ''uno y dos'' en la lista de opciones que maneja la directiva regiomontana. El primero, por su conocimiento del futbol mexicano y su probado rendimiento con Atlas; el segundo, por su jerarquía, experiencia internacional y capacidad para competir desde el primer día en escenarios de alta exigencia. Sin embargo, ambos casos implican negociaciones más complejas, ya sea por temas económicos o contractuales.

— Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) January 25, 2026

En ese contexto, la aparición de Rafael Navarro no es casualidad. Por edad, proyección y costo, no sería descabellado que Rayados decida apostar por él como una solución inmediata y, al mismo tiempo, como una inversión a mediano plazo. En un torneo corto, donde el margen de error es mínimo y la falta de gol suele pasar factura muy rápido, contar con un delantero en ritmo y con hambre de consolidarse puede marcar la diferencia.

Por ahora, no hay ofertas formales ni negociaciones cerradas. Todo se mueve en el terreno del análisis y los sondeos. Pero el mensaje es claro: Rayados no quiere improvisar en la zona ofensiva. Con el reloj avanzando y la exigencia intacta, la directiva sabe que reforzar el ataque no es un lujo, es una necesidad.

