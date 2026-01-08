El efecto dominó que causaría en Tigres el posible fichaje de Richard Sánchez

Estamos a días de que dé inicio el torneo de Clausura 2026 y un importante sector de la afición de Tigres UANL no está conforme con el trabajo realizado por la directiva. Desde el 14 de diciembre de 2025, cuando el equipo perdió la final de liga ante el Toluca, no se ha anunciado ningún refuerzo. Por el contrario, el club ha confirmado la salida de seis jugadores: Javier Aquino, Sebastián Córdova, Eduardo Tercero, Eugenio Pizzuto, Leo Flores y Fernando Tapia.

En las últimas horas, el nombre de Richard Sánchez ha tomado fuerza como posible refuerzo de Tigres para el primer semestre del año. El ex jugador de las Águilas del América, que actualmente milita en el Racing de Avellaneda, aparece en el radar felino como una opción real para fortalecer la plantilla, en medio de un mercado que, hasta ahora, ha dejado más dudas que certezas entre los aficionados.

Diversas fuentes señalan que la prioridad de Tigres es fichar a un centro delantero que pueda ocupar el lugar de Nicolás Ibáñez, además de un extremo por izquierda que aporte un desequilibrio similar al que genera Diego Lainez por derecha. También se contempla la llegada de un defensa central que acompañe a Joaquim. En ese contexto, el mediocampo parecía estar bien cubierto con Rómulo Zwarg y Fernando Gorriarán, pero la posible incorporación de Richard Sánchez provocaría importantes ajustes en la idea táctica de Guido Pizarro.

Tigres fue la mejor defensa del torneo de Apertura 2025, un dato que respalda el orden mostrado en la última campaña. Aun así, el técnico habría solicitado a la directiva un futbolista que facilite la salida limpia desde el fondo. Joaquim Pereira lo ha intentado, pero esa no es su principal virtud dentro del campo.

Por su parte, Rómulo Zwarg ha cumplido de buena manera cuando le ha tocado desempeñarse como defensa central, aportando la claridad en la salida que tanto valora el cuerpo técnico. Si la llegada de Richard Sánchez se concreta, el uruguayo podría ocupar el mediocampo junto a Fernando Gorriarán, mientras que el brasileño ocuparía el rol defensivo que Guido Pizarro considera clave para su propuesta.

