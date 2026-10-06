El emotivo gesto de Messi antes de su último partido con Argentina

El 6 de octubre quedará grabado por siempre en la historia de la selección argentina de futbol: este día Lionel Messi se retirará de la Albiceleste. El ambiente previo al partido amistoso ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires tiene un aire de fiesta, pero también de melancolía.

A través de redes sociales se han dado a conocer unas emotivas imágenes que muestran a 'Leo' conmovido hasta las lágrimas. En la grabación se puede ver a Messi saludando a los aficionados desde el autobús de la selección, aunque en un punto de la interacción, el delantero del Inter Miami no puede se puede contener y rompe en llanto.

Messi es, junto a Ángel Di María, el futbolista con más títulos con la selección argentina, con seis títulos oficiales, en todas las categorías, incluyendo dos Copas América y una Copa del Mundo.

'La Pulga' es historia viva de la Albiceleste: hasta esta tarde, jugó 207 partidos y anotó 125 goles, siendo el máximo goleador histórico del combinado argentino. Messi también es el máximo asistidor y máximo goleador en las eliminatorias mundialistas.

Lionel Messi se retirará de Argentina en el duelo ante Benín | MARCELO MANERA/GettyImages

El pasado 31 de agosto, el legendario delantero anunció su retiro de la selección afirmando que "ya no tengo más para dar". Leo tuvo una trayectoria de más de dos décadas en la Albiceleste.

Este martes, su exitosa carrera con la selección llegará a su fin.