El enigma de Nicolas Jackson en el Bayern de Múnich

El mercado de fichajes dejó una de las operaciones más llamativas en Alemania con la cesión de Nicolas Jackson desde el Chelsea al Bayern Múnich. Una negociación tensa, con idas y vueltas, que finalmente se cerró con una fórmula poco habitual: un préstamo condicionado que solo se convertirá en compra definitiva si el delantero senegalés alcanza la cifra de 40 partidos como titular en todas las competiciones.

El detalle fue revelado por nada menos que Uli Hoeneß, presidente de honor del conjunto bávaro, durante su intervención en el programa Doppelpass. El dirigente, con su habitual franqueza, aseguró que no ve viable que Jackson cumpla con ese requisito: “Debe jugar 40 partidos como titular. Nunca lo hará”, sentenció con una sonrisa irónica.

Los números parecen darle la razón. La temporada pasada, el Bayern disputó 56 partidos oficiales, contando Bundesliga, Champions, Copa de Alemania y Mundial de Clubes. Sin embargo, la plaza de delantero centro está firmemente asegurada por Harry Kane, el fichaje estrella del verano de 2023 y actual referente goleador del equipo. En la banda izquierda, la llegada de Luis Díaz procedente del Liverpool por 65,5 millones de libras ofrece otra competencia directa de altísimo nivel. Y en la derecha, Michael Olise parece intocable para el técnico Thomas Tuchel.

Nicolas Jackson | Eurasia Sport Images/GettyImages

En ese panorama, el rol de Jackson se asemeja más al de un recurso de rotación que al de un titular indiscutible. De hecho, su fichaje ya implicó un esfuerzo económico importante: Chelsea logró arrancar un préstamo récord de 13,5 millones de euros netos, luego de que el jugador y sus agentes renunciaran a parte de sus honorarios para desbloquear la operación.

Para el Bayern, la ecuación es clara. Si Jackson no alcanza los 40 partidos como titular, la cesión se convertirá en un movimiento caro, pero acotado al corto plazo. Si los alcanza, la inversión será mayor, pero justificada bajo la lógica que expuso Hoeneß: “Si un jugador cuesta 80 millones en cinco años, son 16 millones por temporada; no es un mal negocio”.

La temporada, sin embargo, marcará el destino. Jackson deberá luchar contra un ataque plagado de estrellas, y cada titularidad valdrá oro. El reto está servido: demostrar en el Allianz Arena que puede desafiar la aritmética de Hoeneß.