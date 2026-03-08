El equipo ideal de Colombia para el Mundial 2026 según Chat GPT

Tras ser subcampeona de América en 2024 y de tener un excelente rendimiento en lo que fue la clasificatoria, Colombia buscará hacer ruido en el Mundial 2026 como una de las sorpresas.

El camino no será nada sencillo para ellos: compartirán el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y Jamaica.

La alineación ideal de Colombia según Chat GPT

POR: Camilo Vargas – Guardameta con amplia experiencia internacional y rendimiento estable, titular preferido de Lorenzo debido a su liderazgo y juego con los pies.

LD: Daniel Muñoz – Fortaleza defensiva y aporte ofensivo por banda. Una fija en las convocatorias de Lorenzo.

DFC: Davinson Sánchez – Capitán en lo táctico y juego aéreo sólido, pieza fija en la zaga.

Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | BSR Agency/GettyImages

DFC: Jhon Lucumí – Consistente en Serie A y regular en eliminatorias, con buena salida desde atrás.

LI: Cristian Borja o Déiver Machado – Opciones probadas con experiencia internacional; Borja aporta equilibrio, Machado mayor recorrido ofensivo.

MC: Jefferson Lerma – Pivote con físico, recuperación y experiencia en competiciones intensas.

MC: Kevin Castaño – Juego asociativo y transición, con minutos regulares en club y selección.

MCO: James Rodríguez – Número 10 creativo para generar juego y asistencias; su estado de forma con club está en duda pero su rol en selección sigue siendo clave.

EI: Jhon Arias – Proyección, regate y aportes ofensivos por izquierda; consolidado con su club y selección.

ED: Luis Díaz – Principal figura ofensiva de Colombia, habitual goleador y asistidor, eléctrico por banda derecha.

FBL-FRIENDLY-COL-NZL | CHANDAN KHANNA/GettyImages

DC: Luis Suárez – Delantero en buena racha goleadora en su club y alternativa principal para liderar el ataque colombiano.

Otros futbolistas como Rafael Santos Borré, Yerry Mina, Richard Ríos y Johan Mojica se han quedado afuera del once inicial de Chat GPT por poco.