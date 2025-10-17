El equipo ideal de la selección argentina para el Mundial 2026

Argentina tiene un plantel envidiable para el Mundial 2026, con jugadores que ya saben lo que es levantar un trofeo y que defenderán el cetro obtenido en Qatar 2022, después de vencer en una legendaria final a Francia.

Lionel Scaloni prepara un equipo a su gusto, con jugadores que tienen su plena confianza para volver a dominar la escena mundialista. Muchos no viven su mejor momento con sus clubes, pero cuando se ponen la camiseta de la selección rinden mucho más.

Lionel Messi tiene todo para despedirse a lo grande en la cita del año que viene, que será un Mundial atípico, con 46 selecciones por primera vez y con tres países como anfitriones, con Estados Unidos, México y Canadá albergando el torneo.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos el equipo ideal de Argentina para la Copa del Mundo de 2026.

1. Emiliano Martínez

Argentina v Venezuela - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

El experimentado guardameta de 34 años de edad fue clave para que Argentina consiguiera la Copa del Mundo de 2022. Su atajada en los últimos minutos ante Francia le pudo dar su tercer Mundial a Argentina y tiene la confianza de Scaloni para seguir en la posición. Vive un buen presente en el Aston Villa de la Premier League y bajo los tres palos es un arquero que brinda seguridad.

2. Nahuel Molina

Argentina v Venezuela - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

El lateral derecho del Atlético de Madrid vive un gran momento y a los 29 años de edad tiene todo para mantenerse como el carrilero del equipo albiceleste en la Copa del Mundo que comenzará en julio de 2026. Es un lateral con mucha proyección, pero que enfatiza su juego en la defensa. Si todo sale bien estará como titular en el primer partido de su selección.

3. Cristian Romero

Argentina v Venezuela - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

Romero es el central de Argentina con mejor presente en el combinado que dirige Scaloni. Tiene 28 años de edad y es titular en el Tottenham de la Premier League, que es considerada la liga de mayor nivel en Europa. Su solvencia por arriba y su buena salida desde la defensa lo colocan como uno de los mejores zagueros de Sudamérica. Será titular si la salud lo acompaña hasta el 2026.

4. Nicolás Otamendi

Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franklin Jacome/GettyImages

En este puesto hay ciertas dudas, entre la experiencia de Otamendi y el presente de Lisando Martínez. A Scaloni le gusta mucho la solvencia del defensor del Benfica, que se quedó un año más en Europa para mantener un alto nivel y poder brindarle seguridad y solvencia a su seleccionado. Se despedirá de su selección, al igual que Messi, después del Mundial.

5. Nicolás Tagliafico

Argentina v Venezuela - International Friendly | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El lateral izquierdo del Olympique de Lyon ha hecho una gran carrera en Europa y tiene las credenciales para repetir como el carrilero por izquierda de la selección argentina. Quizás no llega tan en forma como lo hizo en 2022, pero sigue siendo un lateral muy seguro, con buenas proyecciones en ataque y muy solvente en la defensa. Facundo Medina, del Lens de Francia, le peleará el puesto.

6. Enzo Fernández

Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

Es el motor de generación de juego del seleccionado argentino. Ya no será el más joven del grupo, como ocurrió en Catar 2022. La experiencia que tiene ahora, su buen momento con el Chelsea y su visión de juego son claves para el rendimiento de su equipo. En sus pies comienza todo en ataque y también todo en defensa. Tiene la plena confianza de su entrenador.

7. Alexis Mac Allister

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Megan Briggs/GettyImages

El jugador del Liverpool será el encargado de ofrecerle al equipo el balance necesario entre la defensa y el ataque. Vive el mejor momento de su carrera en la Premier League. Ha mejorado su remate de larga y media distancia y eso puede ser una opción de gol para su equipo.

8. Rodrigo de Paul

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Megan Briggs/GettyImages

Un indiscutido en el 11 de Scaloni. El actual jugador del Inter Miami se convirtió en uno de los emblemas de la selección argentina a partir de esfuerzo y lucha permanente.

9. Julián Álvarez

Argentina v Venezuela - International Friendly | Leonardo Fernandez/GettyImages

Será el nueve de la selección argentina sin ninguna duda. Es el atacante con mejor momento en España, con sus goles cada fin de semana con el Atlético de Madrid. Ya sabe lo que es jugar un Mundial, pues lo ganó en la pasada edición, destacando desde muy joven. Lautaro Martínez le peleará el puesto, pero todo indica que Álvarez será titular.

10. Lionel Messi

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Carmen Mandato/GettyImages

El frente de ataque tendrá al destacado atacante de 38 años de edad. Será su último baile y quiere retirarse de la selección con otra Copa del Mundo. Viene de buenas actuaciones en las eliminatorias, demostrando que está en plenitud de condiciones. Buscará convertirse en el máximo goleador de todos los mundiales.

11. Thiago Almada

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | German Adrasti/GettyImages

Muchos lo ven como el próximo líder de la selección de Argentina, una vez se retire Lionel Messi. Tiene una gran movilidad en ataque, utiliza muy bien su remate para generar peligro y sus centros al área ayudarán a Julián Álvarez. El extremo del Atlético de Madrid está preparado para brillar en el 2026.