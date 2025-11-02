El equipo regiomontano que habría preguntado por James Rodríguez

El futbolista colombiano James Rodríguez no continuaría más con los Panzas Verdes del León una vez que culmine el torneo de Apertura 2025. Todo parece indicar que su etapa en el Bajío estaría llegando a su fin, aunque su futuro profesional seguiría ligado al fútbol mexicano. El destino del exjugador del Real Madrid, según diversas fuentes, podría estar en Nuevo León, específicamente con el conjunto de Tigres UANL.

De acuerdo con información revelada por el periodista Fernando Esquivel, Tigres ya habría sondeado al mediocampista colombiano como una posible incorporación para el torneo de Clausura 2026. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Esquivel informó que la directiva del club universitario estaría evaluando la viabilidad del fichaje, considerando tanto el aspecto deportivo como el económico.

365Scores pudo conocer que Tigres ha preguntado pretensiones por James Rodríguez



El equipo regio se ha encontrado con el ofrecimiento del entorno del jugador, al cual respondieron positivamente, al punto de preguntar condiciones para conocer las pretensiones del…

La noticia no tardó en generar una ola de reacciones entre la afición felina. Por un lado, un sector de los seguidores de Tigres se mostró entusiasmado ante la posibilidad de ver a James Rodríguez compartiendo el ataque con figuras de la talla de Ángel Correa, Juan Brunetta y el histórico André-Pierre Gignac. Para muchos, su llegada representaría un salto de calidad y un refuerzo mediático de primer nivel para mantener al equipo competitivo en el plano nacional e internacional.

Sin embargo, otro grupo de aficionados ha manifestado sus reservas. Algunos consideran que la inversión en un jugador de 34 años podría no ser la más conveniente para un proyecto que busca renovación y proyección a futuro. Según esta postura, los recursos deberían destinarse a futbolistas más jóvenes, capaces de rendir durante varios torneos y asegurar la transición generacional del club.

Lo que sí es un hecho es que la directiva de Tigres UANL ya trabaja en la reconstrucción de su plantel de cara a un 2026 que marcará el adiós de varias leyendas que llevaron al equipo a su época dorada. Entre los planes estaría la búsqueda de elementos de talla internacional para cubrir el vacío que dejará, tarde o temprano, el legendario delantero francés André-Pierre Gignac.