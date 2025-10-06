El futbolista argentino campeón del mundo que quiere Guardiola para reforzar el Manchester City

El Manchester City es uno de los equipos más poderosos del mundo y Pep Guardiola uno de los mejores técnicos en Europa. Aunque está lejos de su mejor momento, están buscando refuerzos de lujo pensando en el mediano plazo y, por eso, apuntaron su cañón a la selección argentina.

Es que, según TEAMtalk, el equipo de Pep Guardiola se habría interesado por Nahuel Molina, lateral derecho de la albiceleste que perdió protagonismo en el Atlético Madrid. Hasta la temporada pasada era una pieza clave del equipo, pero hoy ve desde el banco muchos más partidos que los que juega.

Molina supo ser una pieza indiscutida para Diego Simeone en el Colchonero, pero hoy su situación parece haber cambiado, al punto de que no contó con gran participación en el arranque de la temporada. Y por eso aún no se descarta su salida.

Atletico Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Si bien el mercado de Europa ya atraviesa sus últimos momentos, hay equipos que todavía no bajaron la persiana. Uno de ellos es el Nottingham Forest, histórico de la Premier League, que en las últimas horas se habría sumado a los interesados por el argentino.

Pensando en lo poco que queda para el Mundial 2026, el defensor cordobés no vería con malos cambiar de aires para recuperar continuidad. Además, su contrato con el Colchonero finaliza en un año y medio, por lo que si el City pone una cifra convincente, podría llevárselo en el mercado de invierno, a inicios del 2026.

De los 10 partidos que disputó el Atleti en la corriente temporada entre LaLiga y la Champions League, Molina jugó 7, a apenas 1 de ellos como titular, acumulando solo 152 minutos en total (algo más de 21 por encuentro).

Desde su llegada en 2022, fueron un total de 142 juegos, en los que marcó 7 goles, dio 13 asistencias, recibió 15 amarillas y fue 2 veces expulsado.