El ganador de la Champions League tras los partidos de ida de las semifinales, según la Inteligencia Artificial

Esta semana se disputaron los partidos de ida de las semifinales de la Champions League 2025/26. Y los aficionados han podido disfrutar de dos partidos completamente diferentes.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

El vigente campeón, el PSG, recibió el martes en el Parque de los Príncipes al Bayern Múnich. El encuentro fue una auténtica lluvia de goles, un ida y vuelta en el que ambos equipos demostraron su potencial ofensivo, a la vez que dejaban al descubierto sus fallos en defensa. El equipo de Luis Enrique se acabó imponiendo 5-4, en un partido del que se hablará durante mucho tiempo.

El miércoles fue el turno del Atlético de Madrid y del Arsenal que se vieron las caras en el Metropolitano. El partido acabó en empate 1-1, gracias a los goles de Gyökeres y Julián Álvarez, ambos desde el punto de penalti. Ambos mostraron una gran disciplina y orden sobre el terreno de juego.

SPAIN-MADRID-FOOTBALL-UEFA CHAMPIONS LEAGUE-ATLETICO MADRID VS ARSENAL | Xinhua News Agency/GettyImages

Así pues, ambas eliminatorias quedaron abiertas y todos se decidirá la próxima semana en los partidos de vuelta. Con estos resultados, superordenador de Opta valora las posibilidades de cada equipo de proclamarse campeón de Europa.

La predicción del superordenador sobre el ganador de la Champions League 2025/26

Opta ha apostado por el Arsenal como ganador de la Liga de Campeones prácticamente durante toda la temporada, y eso no ha cambiado tras el partido de ida de las semifinales. El superordenador otorga a los Gunners un 39,13 % de posibilidades de proclamarse campeones de Europa por primera vez en su historia.

El equipo de Mikel Arteta aún no ha perdido ningún partido en la máxima competición europea de clubes esta temporada, donde suma 13 victorias y dos empates. El Arsenal completó una fase de liga perfecta y se mantiene invicto en las eliminatorias, donde ha eliminado hasta ahora al Bayer Leverkusen y al Sporting de Lisboa. A pesar del estilo de juego bastante monótono del Arsenal, Opta no apuesta en contra de un equipo que no ha sido derrotado por nadie en la Liga de Campeones 2025/26.

El PSG, vigente campeón, es el segundo favorito, con un 30,83 % de posibilidades. Al igual que la temporada pasada, los parisinos tuvieron una fase de liga irregular, pero se crecieron en la fase eliminatoria, marcando 22 goles y eliminando al Mónaco, al Chelsea y al Liverpool.

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | S. Mellar/GettyImages

De producirse la final entre el Arsenal y el PSG, el superordenador parece preferir la defensa del equipo londinense antes que el potencial ofensivo de los parisinos.

El Bayern Múnich no se queda muy atrás en las apuestas respecto al PSG. Opta otorga al gigante alemán un 22,20 % de posibilidades de ganar su primer título de la Liga de Campeones desde 2020. Pero, para tener siquiera esa oportunidad, primero tendría que superar al actual campeón en el partido de vuelta.

El equipo de Vincent Kompany terminó segundo en la fase de grupos y luego superó con facilidad a la Atalanta en octavos de final, antes de sobrevivir a un emocionante duelo con el Real Madrid en cuartos, que se resolvió en los minutos finales. Los bávaros, siempre favoritos para llegar en el torneo, serían más que merecedores de un puesto en la final, pero el superordenador les da por perdedores por segunda vez en tres temporadas, a pesar de jugar el partido de vuelta en el Allianz Arena.

Y por último, la predicción de Opta prácticamente descarta al Atlético de Madrid de la carrera por el título con un7,84 % de posibilidades de ser campeón.

Incluso si el equipo español supera al Arsenal en las semifinales, el superordenador considera que no será rival ni para el PSG ni para el Bayern Múnich en la final. A los hombres de Diego Simeone no les faltará confianza, y más teniendo en cuenta que nadie les daba por ganadores frente al Barcelona en los cuartos de final.

Equipo Probabilidades de victoria Arsenal 39,13% PSG 30,83% Bayern Múnich 22,20% Atlético de Madrid 7,84%

Un superordenador predice los ganadores de las semifinales de Champions

Como era de esperar, Opta apuesta por el Arsenal y el PSG para superar las semifinales y llegar a la final de Budapest. El superordenador le otorga al equipo de Arteta un 76,14 % de probabilidades de imponerse al Atlético de Madrid en el partido de vuelta.

Atlético de Madrid vs Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 | David Price/GettyImages

En la otra eliminatoria, el superordenador otorga al PSG un 60,95 % de posibilidades de imponerse al Bayern, que solo tiene un 39,05 % de posibilidades de remontar en el encuentro de vuelta y sellar su pase a la final.

Partido Más probabilidades de victoria Arsenal vs Atlético de Madrid (1-1) Arsenal (76,14%) Bayern Múnich vs PSG (4-5) PSG (60,95%)

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