El gesto de Luis Enrique sobre la polémica de Vinícius en el partido de Champions frente al Benfica

En la antesala del compromiso frente al Metz por la jornada 23 de la Ligue 1, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, compareció ante la prensa en el Parque de los Príncipes. Sin embargo la conferencia quedó en un segundo plano cuando le mencionaron el nombre de Vinícius Júnior y el episodio ocurrido en el estadio del Benfica. La respuesta fue breve, pero el lenguaje corporal habló tanto como sus palabras.

“Lo que diga no tiene importancia”, lanzó el técnico del Paris Saint-Germain, con gesto serio y tono seco. No hubo desarrollo, ni matices, ni condenas explícitas. La escena, rápidamente viralizada en redes sociales, dejó la sensación de incomodidad y una clara intención de no entrar en una polémica que volvió a poner sobre la mesa el debate por el racismo en el fútbol europeo.

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El episodio que afectó a Vinicius reavivó discusiones que el fútbol continental arrastra desde hace años. Cada vez que el brasileño es protagonista de un incidente, el foco mediático se amplifica y las reacciones de colegas y entrenadores se analizan con lupa.

En ese contexto, la decisión de Luis Enrique de no profundizar resultó llamativa. No fue una defensa cerrada ni una crítica directa: fue un paso al costado. Su postura pareció apuntar a evitar una controversia que no involucra directamente a su equipo, aunque la magnitud del tema trasciende camisetas y fronteras.

La incomodidad fue evidente. Las pausas, la expresión facial y el intento por redirigir la conferencia hacia lo deportivo reflejaron que el entrenador no quería quedar atrapado en un debate que suele escalar con rapidez.

A Luis Enrique le consultaron por su opinión respecto al incidente entre Prestianni y Vinícius Jr., y así respondió... pic.twitter.com/txzgmCeXs4 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

Más allá de la polémica, el PSG necesita mantener el rumbo en el campeonato doméstico. El cruce ante el FC Metz aparece como una oportunidad para consolidar su posición en la tabla y sostener la regularidad en una temporada exigente, marcada también por los compromisos internacionales.

Luis Enrique remarcó la importancia de mantener la concentración en los objetivos deportivos inmediatos. Con un plantel amplio y competitivo, el conjunto parisino busca evitar distracciones externas en un tramo clave del calendario, donde cada punto puede resultar determinante en la lucha por el título.

El PSG, en segundo plano

Aunque la comparecencia tenía como objetivo analizar el cruce frente al FC Metz por la Ligue 1, el impacto de la pregunta marcó el tono del encuentro con los medios. Incluso la consulta sobre el estado físico de Ousmane Dembélé, quien solo sufrió un golpe ante el AS Monaco, pasó casi desapercibida frente al revuelo generado por el tema Vinicius.

Luis Enrique eligió el silencio estratégico. Pero en el fútbol actual, donde cada gesto se multiplica en segundos, a veces no decir demasiado también se convierte en un mensaje. Y esta vez, su reacción fue tan comentada como el propio incidente.

