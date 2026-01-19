El gesto de Michael Carrick que dejó fascinado al argentino Lisandro Martínez en el Manchester United

El derbi de Manchester fue para el United, los Red Devils ganaron 2-0 con goles de Mbeumo y Dorgu. Pero el gran ganador del duelo fue el entrenador, Michael Carrick. Si, el entrenador interino del United hacía su debut en ese rol e impresionó a propios y ajenos.

Uno de los casos es el de Lisandro Martínez, que se mostró conmovido por el impacto inmediato de Michael Carrick en el club, y la forma en que organizó su cuerpo técnico para una semana tan crucial. El United nombró a Carrick como entrenador interino del club hasta el final de la temporada, luego de la salida de Ruben Amorim a principios del 2026.

Martínez jugó los 90 minutos completos para el United y ayudó a los Reds a mantener su portería a cero contra el City, que tenía a Erling Haaland y al fichaje de enero Antoine Semenyo en su alineación titular.

Lisandro Martinez, Manchester United v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Tras la victoria sobre el City, Martínez elogió el impacto que ha tenido Carrick a pesar de haber sido nombrado recién el miércoles, tres días antes del choque del United en el derbi de Manchester.

“Todo esto en tres días, increíble”, dijo Martínez tras el partido y agregó: “Lo primero que entendimos es que debíamos jugar con el balón sin miedo y tener compostura de manera constante para poder jugar con confianza. Tuvimos que defender con nuestra vida y creo que lo hicimos".

El próximo partido del United será contra el líder de la Premier League, el Arsenal, el próximo fin de semana en el Etihad. Los Gunners se vieron obligados a conformarse con un punto en el empate sin goles con Nottingham Forest el sábado y aunque hay 15 puntos de diferencia entre ambos equipos en la clasificación, los Diablos Rojos sueñan con seguir escalando en los puestos de arriba.



Por su parte, muchos candidatos como posibles opciones a largo plazo para ser designados por el United como su nuevo entrenador ya fueron mencionados, incluido Oliver Glasner (actualmente en el Crystal Palace), y hasta el ex seleccionador de Inglaterra Gareth Southgate.

