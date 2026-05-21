El historial de Pumas y Cruz Azul en finales de la Liga MX

La Ciudad de México acogerá la gran final del Clausura 2026, de la Liga MX, ya que el Estadio Ciudad de los Deportes y el Olímpico Universitario abrirán sus puertas para el juego de Ida y Vuelta entre Pumas y Cruz Azul. Los primeros buscan su octavo título, mientras los segundos van por la décima.

ACTUALIZACIÓN PARA EL FAVORITO AL TÍTULO 📊🔥



⚽️ En base a @statiskicksoficial , tras 10,000 simulaciones contemplando los resultados de la gran final, Cruz Azul se mantiene como el principal favorito para ganar la Liguilla.



😳Pumas sería el equipo con menos posibilidades. pic.twitter.com/iFBa0w8FtL — CRACKS MX (@mx_cracks) May 20, 2026

Esta definición por el título se siente mágica porque ambos técnicos son mexicanos. Efraín Juárez fue criticado continuamente, sin embargo, ya logró poner en la final a Universidad Nacional, demostrando que su viaje por el mundo no fue en vano, recordando que fue auxiliar en la MLS y Bélgica, aparte que como estratega titular fue campeón con el Atlético Nacional de Colombia en el Torneo Finalización 2024 de la Liga Betplay Dimayor, aparte alzó la Copa Colombia 2024.



Del otro lado, Joel Huiqui llegó como bombero tras los malos resultados que se empezaron a acumular bajo la gestión del argentino Nicolás Larcamón. El sudamericano fue cortado a falta de una jornada de la fase regular, con el canterano celeste tomando las riendas, logrando por ahora cuatro triunfos en cinco compromisos. Sumado a esto, el ex Pachuca y Morelia admite que tiene una deuda pendiente con la institución luego de haber perdido tres finales de liga cuando era jugador.

¿Cuál es el historial de finales entre Pumas y Cruz Azul?

Esta será la tercera vez que ambos definan al campeón. La balanza está pareja porque cada uno se llevó la gloria una vez, aunque eso ocurrió hace más de 40 años.

¡¡EL DESEMPATE POR LA GLORIA!! 🚨🏆



Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la GRAN FINAL del Clausura 2026 de la Liga MX 🇲🇽🔥



Será la TERCERA VEZ que Universitarios y Celestes disputen el título, con un historial EMPATADO de una victoria por bando 😼🆚🚂



📌 La última vez que se… pic.twitter.com/elsjg1anCQ — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) May 21, 2026

La primera vez que se enfrentaron en un duelo decisivo por el título fue en la Temporada 1978-79, con La Máquina alzando el trofeo al imponerse 2-0 de la mano del paraguayo Carlos Jara y Horacio López Salgado. En Ciudad Universitaria no hubo goles, pero estos llegaron en el Estadio Azteca para que los celestes lograran su sexta coronación bajo el mando de Ignacio Trelles.



Rápidamente vino la revancha para la UNAM en la Temporada 1980-81 gracias al global 4-2. Los cementeros se llevaron la mínima ventaja en el Coloso de Santa Úrsula con el tanto de Adrián Camacho, pero en la vuelta, los auriazules remontaron 4-1 con Hugo Sánchez, el brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Manuel Manzo y Enrique Zarza, mientras Rafael Toribio descontó. De este modo, los dirigidos por el serbio Bora Militunovic se hicieron con su segunda estrella.