Que el Bayern Múnich domine en la Bundesliga no es ninguna novedad, pero esta temporada lo están llevando a otro nivel: se convirtieron en el primer equipo en ganar sus primeros 15 partidos de la campaña en la élite del fútbol europeo, comprendiendo las cinco ligas top.

Arrancaron la competencia oficial ganándole al Stuttgart la Supercopa alemana en condición de visitante, y desde allí todo fue éxito: ganaron sus nueve encuentros hasta el momento en la liga local, anotando 33 goles y recibiendo solamente cuatro, confeccionando así una tabla de posiciones que roza lo irreal. En la próxima jornada visitarán al Unión Berlín.

FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

En la UEFA Champions League no se quedaron atrás y sacaron chapa de candidatos de manera temprana, ganando sus primeros tres partidos con un registro goleador de 12 tantos a favor y solamente dos en contra.

En la próxima semana enfrentarán por UCL al último equipo que les ganó, el PSG, que es otra de las escuadras que tiene puntaje ideal en la máxima competencia europea. Esa derrota fue por los cuartos de final del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde los vigentes campeones de Europa se impusieron por 2-0 el día de la estremecedora lesión de Jamal Musiala.

Harry Kane sobre su renovación con el Bayern Múnich: "Definitivamente la veo"

1. FC Köln v FC Bayern München - DFB Cup: Round Two | Lars Baron/GettyImages

"Definitivamente lo veo. Hace un par de semanas dije que aún no he hablado de eso con el Bayern, pero yo estaría dispuesto a tener una conversación honesta. Obviamente, depende de cómo vaya esta temporada y de lo que logremos. Ahora mismo estamos en un momento fantástico y no pienso en nada más", había declarado el inglés hace un tiempo.

"Estoy muy feliz aquí en Múnich. [Irme] no es algo en lo que esté pensando. Siempre será 'nosotros' [con el Tottenham] porque pasé toda mi vida allí. Soy fan suyo y siempre los veré y veré cómo les va. Siempre formarán parte de mi vida, sin duda, pero por ahora, me encanta estar aquí", cerró.