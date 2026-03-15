El increíble dato que demuestra la mala racha que atraviesa Erling Haaland

En el fútbol, incluso las grandes máquinas del gol atraviesan momentos de duda. Y eso es precisamente lo que le está ocurriendo ahora a Erling Haaland. El delantero noruego del Manchester City sigue firmando cifras notables esta temporada, pero su rendimiento reciente ha encendido algunas alarmas en el conjunto inglés.

Los números globales continúan siendo respetables: 29 goles en 41 partidos disputados. Una cifra que mantiene a Haaland entre los máximos goleadores del continente. Sin embargo, el contexto de esas estadísticas cuenta una historia algo distinta. Especialmente en lo que respecta a la Premier League, donde el delantero atraviesa uno de los momentos más discretos desde su llegada a Inglaterra.

En lo que va de 2026, el atacante noruego solo ha conseguido marcar un gol en juego abierto en liga. Un dato llamativo para un futbolista acostumbrado a encadenar rachas goleadoras devastadoras. En concreto, Haaland suma apenas un tanto sin contar penaltis ni acciones a balón parado en sus últimos once partidos de Premier League, una sequía inusual para un delantero que ha redefinido los estándares de eficacia ofensiva en el fútbol europeo.

🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Erling Haaland has only scored 1 Premier League goal from open play in 2026. pic.twitter.com/HJpj0XIoLz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 15, 2026

Las circunstancias no podrían ser más delicadas para el City. El equipo de Pep Guardiola afronta este martes un desafío mayúsculo en la UEFA Champions League frente al Real Madrid, un rival que rara vez concede segundas oportunidades en este tipo de escenarios. Tras el resultado adverso en la ida, los ingleses necesitan una remontada que, a día de hoy, parece complicada.

En este contexto, la figura de Haaland cobra una importancia todavía mayor. El City sabe que para soñar con darle la vuelta a la eliminatoria necesita recuperar la versión más temible de su delantero: ese goleador implacable capaz de convertir medio metro de espacio en un gol.

Porque si el noruego vuelve a afinar la puntería, el City aún puede creer. Y en el fútbol europeo, mientras haya un goleador como Haaland sobre el césped, siempre queda margen para lo inesperado.