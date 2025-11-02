El incréible record que Guido Pizarro estaría cerca de romper en su primera temporada completa dirigiendo a Tigres

Guido Pizarro vive un inicio prometedor en su etapa como director técnico profesional. Apenas con nueve meses en el cargo, el estratega argentino ya metió a Tigres UANL a dos semifinales —una en la Liga MX y otra en la CONCACAF Champions Cup— y mantiene a su equipo entre los mejores del torneo Apertura 2025. A falta de una jornada para que concluya la fase regular, los felinos suman 33 puntos y ocupan el cuarto lugar de la tabla general, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos del futbol mexicano en la actualidad.

Las estadísticas a su favor le inyectan credibilidad al proyecto del “Conde”, quien, mientras se construye a pasos agigantados como estratega, no deja de sumar puntos con los Tigres y estaría cerca de romper su primer récord con la “U” de Nuevo León. Su trabajo no solo se refleja en los números, sino también en la manera en que el equipo se planta en la cancha, con una propuesta equilibrada entre solidez defensiva y agresividad ofensiva.

Y es que, si Tigres UANL no pierde en casa el próximo sábado 8 de noviembre, cuando reciban la visita del Atlético San Luis, cerrarán la temporada regular con tan solo una derrota, concretando así el torneo con menos descalabros en la historia del club. Este hecho marcaría un hito importante en el proceso de consolidación de Pizarro como técnico, pues reflejaría una consistencia poco común en un debutante en la dirección técnica.

Además, el argentino mantiene un registro impecable en los clásicos regiomontanos. Pizarro se mantiene invicto ante Monterrey desde que tomó las riendas del equipo: ganó el primero, por un marcador de 2-1, en el Clausura 2025, y ayer empató 1-1 en un duelo que mostró la competitividad de su plantilla. Durante ese encuentro, Tigres logró plantarse mano a mano contra el portero Mele en cuatro ocasiones, demostrando la capacidad ofensiva que ha inculcado el nuevo timonel.

Con resultados, regularidad y un estilo cada vez más definido, Guido Pizarro comienza a escribir su propia historia en los banquillos. Su gestión apunta a convertirse en una de las más prometedoras dentro del futbol mexicano reciente, respaldada por la solidez de los Tigres y por una afición que ve en su “Conde” a un líder con visión de largo plazo.