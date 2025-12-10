El increíble récord que podría romper Guido Pizarro si Tigres es campeón de la Liga MX

Guido Pizarro está frente a un posible golpe histórico en la Liga MX. Si Tigres se corona en la final ante el Toluca, el argentino se convertirá en el entrenador más joven en ganar un título de Primera División: apenas 35 años. Sería un récord que rompería una barrera que parecía inamovible desde hace décadas, dejando atrás la marca obtenida por Víctor Manuel Vucetich, quien, el 7 de junio de 1992, levantó su primer campeonato con León apenas 36 años.

Guido Pizarro aún no cumple el año como entrenador profesional y ya ha roto un par de marcas con Tigres UANL

Guido Pizarro llega a la Final del Apertura 2025 con 42 partidos de experiencia como técnico. pic.twitter.com/wwFR0HqWAN — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) December 7, 2025

La campaña que lo sostiene no es casualidad. Tigres completó un torneo regular estable y contundente. Terminó como la mejor defensa del Apertura, la segunda mejor ofensiva y acumuló 36 puntos que lo mantuvieron siempre dentro del radar de los contendientes. Ya en la liguilla, superó a Xolos de Tijuana en cuartos de final y luego a Cruz Azul en semifinales, confirmando que el equipo había encontrado una línea de funcionamiento clara y un liderazgo firme desde el banquillo.

Lo más llamativo es la velocidad con la que ocurrió todo. En febrero, Pizarro seguía siendo jugador en activo. Su transición a entrenador se precipitó con la salida de Veljko Paunović, pero lejos de verse rebasado, el argentino respondió con una naturalidad sorprendente. En menos de nueve meses firmó la goleada más amplia de Tigres en la Liga MX (7-0 al Puebla) y el torneo con menos derrotas en la historia del club (solo una), registros que normalmente pertenecen a técnicos con años de rodaje.

FBL-MEX-TIGRES-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Ahora, el “Conde” de Lanús está a un paso de repetir lo que tantas veces logró como futbolista: salir campeón con la ‘U’ de Nuevo León. La diferencia es que esta vez no necesita aparecer en la prórroga para marcar un gol decisivo, como lo hizo en mayo de 2023. Su aporte llega desde la pizarra, en la lectura fina de los momentos, y, sobre todo, en la gestión emocional de un plantel experimentado.

Frente a él está un Toluca sólido, bien trabajado y con el sello único del ‘Turco’ Mohamed. Por lo tanto, si Tigres levanta el título, Pizarro no solo sumará una estrella más, también quedará guardado para siempre en la historia del fútbol mexicano como uno de los estrategas más prometedores de los últimos años.

