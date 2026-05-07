El increíble rércord que acaba de lograr Nahuel Guzmán con el equipo de Tigres UANL

Es sabido por todos que estamos presenciando los últimos años de Nahuel Guzmán, no solo como portero de los Tigres de la Universitad Autónoma de Nuevo León, sino como futbolista profesional. Si bien es cierto que aún le queda un año más de contrato, el cual se renovó automáticamente esta campaña por minutos disputados, el tiempo no pasa en vano.

Han transcurrido ya más de 10 años desde su llegada al balompié nacional; en un abrir y cerrar de ojos terminará por decir adiós y la liga entera, no solo los hinchas del 'U', tarde o temprano lo echarán de menos. Porque el 'Patón' Guzmán es de esa clase de jugadores que sencillamente no pueden pasar desapercibidos. Tiene un estilo único, y por eso mismo será recordado.

Atlas v Tigres UANL - Apertura 2014 Liga MX | LatinContent/GettyImages

Sin embargo, a pesar de que el final espera impaciente en la esquina de la cancha, Nahuel Guzmán no se deja doblegar. Se mantiene firme, demostrando que aún cuenta con las condiciones necesarias para seguir siendo considerado como uno de los mejores guardametas de la Liga MX.

Naturalmente, sus brillantes actuaciones se han traducido en récords que muchos consideraban imposibles de romper, pero que el ex portero de Newell's Old Boys superó sin mayores inconvenientes.

¿Cuál fue el récord más reciente que logró romper Nahuel Guzmán con el equipo de Tigres UANL?

Tigres UANL v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Luego del triunfo de Tigres 1-0 sobre el Nashville SC (2-0 marcador global) en las semifinales por la CONCACAF Champions Cup, el arquero argentino dejó atrás a una leyenda del fútbol mexicano en lo que respecta a la portería. Se trata de Óscar: el 'Conejo' Pérez, quien solía ser el segundo guardameta con más ceros guardados en todas las competencias oficiales a las cuales tienen acceso los clubes mexicanos.

El récord era de 189 encuentros sin recibir gol. Nahuel Guzmán ya llegó a 190 y se pone a tan solo siete de superar a Jesús Corona, quien aún conserva el primer lugar en esta prestigiosa lista.

El @PatonGuzman supera a Óscar Pérez y se convierte en el segundo portero con más porterías en cero en todo tipo de competencias oficiales del Futbol Meixcano.#DatoSalazar https://t.co/D26ZQ13fbQ — Ricardo Salazar (@R_SalazarTD) May 6, 2026

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