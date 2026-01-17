El Inter de Miami está interesado en fichar a Germán Berterame
Mientras el Club de Fútbol Monterrey le entregaba a sus aficionados un partido redondo ante el Mazatlán FC, en redes sociales explotó una bomba que puso en alerta a la fanaticada albiazul: el Inter de Miami estaría interesado en fichar al goleador de la Pandilla, Germán Berterame.
Según la información del periodista argentino Santiago Fourcade, quien tiene alrededor de 20 años radicando en la ciudad de Monterrey y que sigue muy de cerca lo que sucede en Rayados, el equipo donde juega Lionel Messi habría presentado una oferta de 15 millones de dólares para hacerse de los servicios del atacante argentino, nacionalizado mexicano.
Los primeros informes apuntan a que la directiva regiomona rechazó esta propuesta, por lo tanto, si los vigentes campeones de la MLS quieren fichar a su delantero, tendrían que pagar su cláusula de rescisión, la cual es de 20 millones de dólares.
Las palabras de Domenec Torrent sobre la posible salida de Germán Berterame
El rumor escaló de tal manera que, en la conferencia de prensa posterior a la goleada de Rayados sobre el Mazatlán, por un arrollador marcador de 5-1, Domenec Torrent atendió una pregunta al respecto, señalando que, si algún equipo quiere llevarse al jugador, antes tendrán que pagar una importante cantidad de dinero, tomando en cuenta que el futbolista en cuestión aún tiene contrato vigente con la institución.
Hay que recordar que esta no es la primera vez que Germán Berterame despierta interés en equipos de la MLS. En marzo del 2024, el Portland Timbers puso sobre la mesa la misma cantidad de dólares que hoy estaría dispuesto a pagar el Inter de Miami con tal de hacerse de los servicios del delantero.
Sin embargo, el factor Lionel Messi podría inclinar la balanza en favor de las Garzas. Difícilmente un jugador argentino rechazaría la posiblidad de compartir vestidor con uno de los elementos más importantes en la historia, no solo de su país, sino del mundo entero.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MONTERREY
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.