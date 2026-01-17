El Inter de Miami está interesado en fichar a Germán Berterame

Mientras el Club de Fútbol Monterrey le entregaba a sus aficionados un partido redondo ante el Mazatlán FC, en redes sociales explotó una bomba que puso en alerta a la fanaticada albiazul: el Inter de Miami estaría interesado en fichar al goleador de la Pandilla, Germán Berterame.

Según la información del periodista argentino Santiago Fourcade, quien tiene alrededor de 20 años radicando en la ciudad de Monterrey y que sigue muy de cerca lo que sucede en Rayados, el equipo donde juega Lionel Messi habría presentado una oferta de 15 millones de dólares para hacerse de los servicios del atacante argentino, nacionalizado mexicano.

Los primeros informes apuntan a que la directiva regiomona rechazó esta propuesta, por lo tanto, si los vigentes campeones de la MLS quieren fichar a su delantero, tendrían que pagar su cláusula de rescisión, la cual es de 20 millones de dólares.

🚨Inter Miami ofertó u$s 15M para comprar a Germán Berterame. Por ahora, Rayados no acepta esa propuesta.

*️⃣Su cláusula de salida es de u$s 20M, pero entiendo que la postura del futbolista en caso de querer irse al equipo de Messi puede ser un factor clave.

🤝 @santiago4kd pic.twitter.com/q9EOResX9M — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 17, 2026

Las palabras de Domenec Torrent sobre la posible salida de Germán Berterame

El rumor escaló de tal manera que, en la conferencia de prensa posterior a la goleada de Rayados sobre el Mazatlán, por un arrollador marcador de 5-1, Domenec Torrent atendió una pregunta al respecto, señalando que, si algún equipo quiere llevarse al jugador, antes tendrán que pagar una importante cantidad de dinero, tomando en cuenta que el futbolista en cuestión aún tiene contrato vigente con la institución.

‘SI SE FUERA BERTERAME, NOS TIENEN QUE DEJAR MUCHA LANA’



Más de Torrent sobre Berterame…



"Berterame cada año, y antes de estar yo aquí, tenía ofertas, es un tema que maneja la directiva, si se fuera Berterame, nos tienen que dejar mucha lana, como dicen ustedes, para firmar a… — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) January 17, 2026

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Germán Berterame despierta interés en equipos de la MLS. En marzo del 2024, el Portland Timbers puso sobre la mesa la misma cantidad de dólares que hoy estaría dispuesto a pagar el Inter de Miami con tal de hacerse de los servicios del delantero.

Sin embargo, el factor Lionel Messi podría inclinar la balanza en favor de las Garzas. Difícilmente un jugador argentino rechazaría la posiblidad de compartir vestidor con uno de los elementos más importantes en la historia, no solo de su país, sino del mundo entero.

