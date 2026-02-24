El Inter de Milán desmiente acuerdo con el 'Cholo' Simeone y califica los rumores como “fake news”

Diego Simeone lleva más de 14 años al frente del Atlético de Madrid, etapa marcada por altibajos, pero también por una cosecha histórica de títulos. Durante este periodo, el técnico argentino ha conquistado dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa, consolidándose como el entrenador más laureado en la historia del club rojiblanco.

En las últimas semanas ha cobrado fuerza la versión de que el ‘Cholo’ podría poner fin a su etapa en el conjunto colchonero, e incluso ha sido vinculado con el Inter de Milán. Los rumores han ganado terreno en medio de los resultados irregulares del equipo durante la temporada 2025/2026 y considerando que el contrato del técnico con el Atlético de Madrid expira en junio de 2027.

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-PRESSER | THOMAS COEX/GettyImages

En medio de este escenario, Giuseppe “Beppe” Marotta, presidente y director ejecutivo del Inter de Milán, salió al paso de los rumores para aclarar la versión que vincula al ‘Cholo’ Simeone con la institución nerazzurra.

El directivo italiano comunicó que es falso el reporte de que el Inter de Milán tiene un preacuerdo con el entrenador argentino y que se trata de una noticia falsa.

Es absolutamente fake news, ni siquiera vale la pena hablar de eso. Estamos extraordinariamente contentos con Chivu (...) La suerte es parte del futbol, pero el entrenador está demostrando que es digno del puesto en el Inter Giuseppe Marotta

Cristian Chivu asumió como director técnico del Inter en junio de 2025 y tiene contrato hasta mediados de 2027. El exfutbolista rumano ha dirigido un total de 43 encuentros al frente de los nerazurri con 30 victorias, dos empates y 11 derrotas.

El conjunto interista marcha en la primera posición de la Serie A con 64 puntos, diez por encima del AC Milan, sin embargo, fue eliminado por el Bodo/Glimt en los playoffs para acceder a los octavos de final de la Champions League.