El Inter Miami apunta a fichar a un compañero de Messi en la selección argentina

El actual campeón de la MLS, el Inter Miami, está totalmente concentrado en adquirir refuerzos para la próxima temporada y, según se informa, ha puesto sus ojos en otro integrante de la selección nacional de Argentina: Giovani Lo Celso.

El medio español El Correo de Andalucía informa que el Real Betis no se opondría a dejar marchar a Lo Celso si llega una oferta adecuada durante el mercado de fichajes de enero. El experto en la selección argentina, Gastón Edul, informa que el interés de Miami por Lo Celso es real y que las negociaciones podrían comenzar pronto.

"El Inter Miami quiere a Gio Lo Celso y está dispuesto a hacer una oferta formal por él", dijo Edul. "Lo que está confirmado es que el Inter Miami lo quiere, ya han hecho una oferta informal y si Lo Celso dice que sí, entonces le hará una oferta al Real Betis".

Giovani Lo Celso (Real Betis) seen in action during the... | SOPA Images/GettyImages

Según Mundo Deportivo, Lo Celso no se opondría a mudarse a Miami. Los problemas de lesiones del centrocampista de 29 años en 2025 han disminuido su papel en el Betis y entra en 2026 habiendo jugado solo en cuatro de los últimos ocho partidos del equipo, sin haber sido titular ni una sola vez desde noviembre.

¿Cuánto tendría que pagar el Inter Miami por Lo Celso?

Múltiples reportes sugieren que el Real Betis estaría dispuesto a aceptar una oferta de unos 5 millones de euros por Lo Celso, la misma cantidad que el club sevillano pagó al Tottenham Hotspur por el jugador en el verano de 2024.

La modesta suma podría incentivar aún más a Miami a concretar el traspaso, especialmente ante la posible salida de Tadeo Allende.

Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

El argentino anotó 20 goles la temporada pasada, incluyendo ocho en la campaña por el título de la MLS Cup de Miami, la segunda mejor producción para las Garzas en 2025 detrás de Lionel Messi. Pero el atacante está de regreso en el Celta de Vigo tras la conclusión de su préstamo de una temporada.

Aún no hay nada concreto respecto a las Garzas y Lo Celso, pero tras el fichaje de Sergio Reguilón, está claro que los campeones de la MLS no han terminado ni mucho menos con sus movimientos de traspasos en la temporada baja.