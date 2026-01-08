El Inter Miami busca reforzarse con dos fichajes de alto impacto

El Inter Miami confirmó el fichaje del defensor central brasileño Micael, procedente del Palmeiras, mediante una cesión hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer, con opción de compra definitiva.

El zaguero de 25 años llegará al sur de Florida tras disputar la temporada 2025 en São Paulo, donde acumuló 28 partidos y una asistencia con el el Palmeiras. Durante su etapa en el club brasileño, Micael enfrentó al el Inter Miami en la fase de grupos del Mundial de Clubes de la FIFA, en un encuentro que terminó 2–2.

El defensor también cuenta con experiencia previa en la MLS, luego de pasar cinco años en el Houston Dynamo. Tras consolidarse en el primer equipo, disputó 80 partidos en dos temporadas y fue parte del plantel que ganó la U.S. Open Cup 2023, precisamente ante el Inter Miami, en el Chase Stadium.

En 2025, Micael fue transferido al el Palmeiras por una cifra cercana a los 6 millones de dólares, el traspaso más caro en la historia del Houston Dynamo. Ahora regresa a Estados Unidos para reforzar al vigente campeón de la MLS Cup, que se prepara para defender su título.

Micael se suma al Inter Miami junto al guardameta del año de la MLS, Dayne St. Clair, además de los defensores Facundo Mura y Sergio Reguilón. Estas cuatro incorporaciones fortalecen a un equipo ya potente, aunque el club aún no da por cerrado su mercado.

De acuerdo con el Miami Herald, el Inter Miami ya habría llegado a un acuerdo para fichar al mediocampista argentino David Ayala. El jugador de 23 años llegaría desde el Portland Timbers a cambio de 2 millones de dólares, aportando mayor profundidad al mediocampo tras el retiro de Sergio Busquets.

El mismo medio señala que el club también analiza un posible fichaje del defensor del Vancouver Whitecaps, Tristan Blackmon, ganador del premio a Defensor del Año de la MLS tras una destacada temporada con el subcampeón de la liga.

Sin embargo, Tom Bogert, de The Athletic, informó que el el Vancouver Whitecaps no tiene intención de negociar a Blackmon, pese a una oferta del Inter Miami cercana a los 3 millones de dólares.

Con el inicio de la temporada 2026 cada vez más cerca, el tiempo apremia para que el campeón defensor asegure la llegada del zaguero. Aun así, incluso sin concretar ese fichaje, Javier Mascherano puede sentirse satisfecho con los refuerzos defensivos que ya han llegado al sur de Florida, tras una campaña marcada por debilidades en la zaga.

