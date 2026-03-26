El Inter Miami compite con otro grande de la MLS por el fichaje de Casemiro

A sus 34 años de edad, el futbolista brasileño, Carlos Henrique Casimiro, conocido futbolísticamente como Casemiro, aún sigue siendo objeto de deseo para clubes de todo el mundo, entre ellos, el Inter Miami y el LA Galaxy, ambas franquicias de la MLS que buscan reforzarse de la mejor manera de cara a la siguiente temporada.

🚨💣 Inter Miami and LA Galaxy are interested in signing Manchester United’s Casemiro this summer.



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¿Por qué Casemiro no seguirá jugando en el Manchester United?

Luego de ganarlo prácticamente todo con el Real Madrid, en 2023 Casemiro tomó la decisión de fichar por el Manchester United. Otro grande en la historia del fútbol, es verdad, pero con un presente que dista mucho de las glorias que hicieron, de los Red Devils, uno de los clubes más temidos de la Premier League.

Con el Manchester United, Casemiro logró ganar la EFL Cup en 2023 y la FA Cup en 2024. Sin embargo, desde el mes de enero del 2026 el Manchester United le habría informado, al seleccionado brasileño, que no renovarían más su contratro, puesto que su alto salario de 476 mil dólares ya no les resultaba redituable, tomando en consideración la edad del futbolista, las pretensiones del equipo, y, sobre todo, las oportunides juveniles que podrían presentarse en el próximo mercado de fichajes.

No obstante, la jerarquía adquirida a lo largo de su exitosa trayectoria lo convierten en un elemento sumamente interesados para equipos del continente americano, en donde se ha demostrado que la edad, en muchas ocasiones, puede compensarse con talento y recorrido dentro de las canchas.

Bournemouth v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El Inter Miami es un ejemplo claro de que no les interesa mucho la edad al momento de fichar jugadores. Lionel Messi está cerca de cumplir los 39 años de edad y es el máximo referente del equipo. Luis Suárez ya cumplió los 39, incluso, y sigue marcando goles en la MLS.

Tomando en cuenta que el dinero no es problema para los actuales campeones de la liga estadounidense y que el jugador llegaría como agente libre, no sería descabellado pensar en un arreglo que le permita a Casemiro percibir el sueldo que desea. A cambio, el Inter Miami sumaría a su plantilla a otro elemento de talla mundial.

Estas razones sitúan a los de Miami como el destino más viable para el futbolista brasileño, aunque el LA Galaxy también cuenta con poderío económico suficiente como para ganarle la carrera a los de Florida. Los próximos meses serán cruciales para saber con qué equipo decide fichar el aún jugador del Manchester United.

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