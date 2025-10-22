El Inter Miami en los playoffs de la MLS: récord en postemporada, participaciones, estadísticas y más

El Inter Miami CF fue fundado en 2018, pero hizo su debut en la Major League Soccer hasta el 2020, por lo que esta campaña es la sexta de su historia y aunque han tenido una corta historia, su popularidad se fue a las nubes con la llegada de Lionel Messi sobre el final de la temporada 2023 y la llegada de muchas otras figuras que confiaron en el proyecto que encabezaría el ocho veces Balón de Oro.

A continuación, te damos un resumen completo del récord del conjunto de las garzas en playoffs, participaciones, estadísticas y más, previo a su participación en los playoffs del 2025.

Inter Miami buscará superar la primera ronda de los playoffs por primera vez en su historia | Rich Storry/GettyImages

Participaciones en Playoffs

Inter Miami ha clasificado a los playoffs en tres de sus seis temporadas completas (2020 fue parcial por la pandemia):

2020: participación limitada al "Play-In Round" (ronda clasificatoria única, no considerada playoffs plenos). Avanzaron como 10° en el Este, pero perdieron en la primera ronda.

2021: No clasificaron (11° en el Este).

2022: Clasificaron como 6° en el Este (primera aparición plena).

2023: No clasificaron (14° en el Este, peor récord del club).

2024: Clasificaron como 1° en el Este (ganadores del Supporters' Shield con récord histórico de 74 puntos).

2025: Clasificaron como 3° en el Este (récord de 19 victorias, 7 derrotas y 8 empates; 65 puntos), asegurando ventaja de local en la primera ronda.

Récord en Playoffs

Temporada Posición en Conferencia Este Ronda Resultado Avance 2020 10 Play-In Round Play-In: Victoria 1-0 vs. Nashville SC (agregado: 0-0 ida, 1-0 vuelta).

Primera Ronda: Derrota 0-2 vs. Nashville SC (agregado). Eliminados en primera ronda



2022 6 Serie al mejor de 3 Juego 1: Victoria 2-1 vs. New York City FC (casa).

Juego 2: Derrota 0-3 vs. New York City FC (fuera). Eliminados en primera ronda



2024 1 Wild Card + Primera Ronda Wild Card: Victoria 6-2 vs. New England Revolution (casa).

Primera Ronda: Derrota 2-3 vs. Atlanta United (casa, formato best-of-3, eliminados tras primer partido). Eliminados en primera ronda



2025 3 Serie al mejor de 3 Enfrentan a Nashville. Partidos: 24 oct. (casa), 1 nov. (fuera), De ser necesario 9 nov. (casa). Pendiente





Estadísticas

Participaciones en playoffs: 4 (2020 (aunque no son considerados Playoffs), 2022, 2024 y 2025).

Partidos jugados: 5 (2 en 2020, 2 en 2022, 1 en 2024, (pendiente) 2025).

Récord total: 2 victorias, 3 derrotas, 0 empates.

Goles a favor: 11.

Goles en contra: 11.

Datos adicionales de Inter Miami en playoffs

Nunca han podido avanzar más allá de la primera ronda. Nunca han alcanzado conferencia final o MLS Cup.

Lionel Messi en 2024, contribuyó con goles y asistencias clave en la Wild Card (hat-trick). En 2025, llega como Bota de Oro (29 goles) y como MVP de la temporada regular por segunda campaña consecutiva.

A pesar del dominio regular (tercer equipo más rápido en clasificar en 2024), las eliminaciones tempranas destacan vulnerabilidades defensivas y presión en playoffs.

En 2024, la derrota vs. Atlanta United en la primera ronda fue calificada como "la mayor sorpresa" por analistas dado que venían de ganar el Supporters' Shield y fueron eliminados por un equipo que se metió como comodín.

