El Inter Miami en los playoffs de la MLS: récord en postemporada, participaciones, estadísticas y más
El Inter Miami CF fue fundado en 2018, pero hizo su debut en la Major League Soccer hasta el 2020, por lo que esta campaña es la sexta de su historia y aunque han tenido una corta historia, su popularidad se fue a las nubes con la llegada de Lionel Messi sobre el final de la temporada 2023 y la llegada de muchas otras figuras que confiaron en el proyecto que encabezaría el ocho veces Balón de Oro.
A continuación, te damos un resumen completo del récord del conjunto de las garzas en playoffs, participaciones, estadísticas y más, previo a su participación en los playoffs del 2025.
Participaciones en Playoffs
Inter Miami ha clasificado a los playoffs en tres de sus seis temporadas completas (2020 fue parcial por la pandemia):
- 2020: participación limitada al "Play-In Round" (ronda clasificatoria única, no considerada playoffs plenos). Avanzaron como 10° en el Este, pero perdieron en la primera ronda.
- 2021: No clasificaron (11° en el Este).
- 2022: Clasificaron como 6° en el Este (primera aparición plena).
- 2023: No clasificaron (14° en el Este, peor récord del club).
- 2024: Clasificaron como 1° en el Este (ganadores del Supporters' Shield con récord histórico de 74 puntos).
- 2025: Clasificaron como 3° en el Este (récord de 19 victorias, 7 derrotas y 8 empates; 65 puntos), asegurando ventaja de local en la primera ronda.
Récord en Playoffs
Temporada
Posición en Conferencia Este
Ronda
Resultado
Avance
2020
10
Play-In Round
Play-In: Victoria 1-0 vs. Nashville SC (agregado: 0-0 ida, 1-0 vuelta).
Eliminados en primera ronda
2022
6
Serie al mejor de 3
Juego 1: Victoria 2-1 vs. New York City FC (casa).
Eliminados en primera ronda
2024
1
Wild Card + Primera Ronda
Wild Card: Victoria 6-2 vs. New England Revolution (casa).
Eliminados en primera ronda
2025
3
Serie al mejor de 3
Enfrentan a Nashville. Partidos: 24 oct. (casa), 1 nov. (fuera), De ser necesario 9 nov. (casa).
Pendiente
Estadísticas
- Participaciones en playoffs: 4 (2020 (aunque no son considerados Playoffs), 2022, 2024 y 2025).
- Partidos jugados: 5 (2 en 2020, 2 en 2022, 1 en 2024, (pendiente) 2025).
- Récord total: 2 victorias, 3 derrotas, 0 empates.
- Goles a favor: 11.
- Goles en contra: 11.
Datos adicionales de Inter Miami en playoffs
- Nunca han podido avanzar más allá de la primera ronda. Nunca han alcanzado conferencia final o MLS Cup.
- Lionel Messi en 2024, contribuyó con goles y asistencias clave en la Wild Card (hat-trick). En 2025, llega como Bota de Oro (29 goles) y como MVP de la temporada regular por segunda campaña consecutiva.
- A pesar del dominio regular (tercer equipo más rápido en clasificar en 2024), las eliminaciones tempranas destacan vulnerabilidades defensivas y presión en playoffs.
- En 2024, la derrota vs. Atlanta United en la primera ronda fue calificada como "la mayor sorpresa" por analistas dado que venían de ganar el Supporters' Shield y fueron eliminados por un equipo que se metió como comodín.
Más noticias sobre la MLS
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.