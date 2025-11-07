El Inter Miami se manifiesta ante la suspensión de Luis Suárez

Luego de que el Comité Disciplinario de la MLS tomara la decisión de suspender a Luis Suárez, dejándolo fuera del tercer partido contre el Nashville SC, el Inter Miami emitió un comunicado, a través del cual dejaron en claro que, si bien es cierto respetan la postura del comité, no les pareció del todo correcto el modo en el cual se llevaron a cabo las cosas, pues consideran que esto podría sentar un peligroso precedente.

El Inter Miami CF acepta y respeta la decisión tomada por el Comité Disciplinario de la MLS. Al mismo tiempo, el club desea expresar su preocupación por el precedente que sienta la repetición de una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros y el VAR, y su confianza en que en el futuro se aplicará el mismo criterio a todas las situaciones que se presenten en el terreno de juego, en cualquier partido y con cualquier equipo involucrado Comunicado del Inter Miami

¿Por qué suspendieron a Luis Suárez?

Luis Suárez will miss Game 3 of Inter Miami’s playoff series against Nashville SC after an off-the-ball kick on Andy Nájar. Although no foul was called during the match, the MLS Disciplinary Committee later ruled the incident as violent conduct.pic.twitter.com/YPWYK6CwrC — Sports City (@Sports_City247) November 6, 2025

Luis Suárez fue suspendido por el Comité Disciplinario de la MLS para el tercer y decisivo partido del Inter Miami contra el Nashville SC, tras un incidente sin balón ocurrido en el segundo encuentro.

En el minuto 71, el delantero uruguayo le dio una patada a Andy Najar, acción que no fue sancionada durante el partido pero que posteriormente fue considerada “conducta violenta”.

Además de la suspensión, Suárez recibió una multa económica. Esta es su segunda sanción en la temporada, después de haber sido castigado tres partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

La baja del goleador representa un duro golpe para el Inter Miami, que se juega su permanencia en los playoffs de la MLS. El técnico Javier Mascherano deberá decidir si utilizar a Lionel Messi como falso nueve o apostar por un esquema 4-4-2 con Tadeo Allende acompañando al astro argentino.