El jugador del Manchester United que quiere irse en enero

El Manchester United puede perder en la próxima ventana de fichajes a una de sus contrataciones estrellas de la campaña anterior, que parece no entrar en los planes actuales del entrenador Rúben Amorim.

Es que según un informe del Daily Mail, Joshua Zirkzee estaría decidido a buscar una salida de Old Trafford en el venidero mercado de invierno para mantener vivas sus aspiraciones de participar en el Mundial del 2026, con los Países Bajos.

El versátil delantero llegó al Manchester United en el verano de 2024 procedente del Bologna italiano, en una operación valorada en 42.5 millones de euros; sin embargo, su primer curso con los Red Devils no fue positivo, dado que apenas sumó siete goles en 41 partidos oficiales. Un rendimiento que no logró consolidarlo como pieza clave dentro de un equipo que pese a alcanzar la final de la Europa League, donde cayó ante el Tottenham Hotspur, cosechó una nefasta Premier League, finalizando en la decimoquinta casilla.

Ya para esta 2025/2026, el United, inmerso en un proceso de reconstrucción bajo las órdenes a tiempo completo de Amorim (arribó al club una vez empezada la campaña anterior), invirtió cerca de 230 millones de euros en refuerzos para la delantera, incorporando a Matheus Cunha desde el Wolverhampton, igual que a Bryan Mbeumo vía Brentford y Benjamin Šeško, quien venía del Leipzig alemán. Incluso, semejante renovación provocó la cesión de Rasmus Højlund al Napoli y aunque Zirkzee permaneció en la plantilla en rol alternativo, su participación ha sido mínima: sólo cuatro apariciones y 82 minutos disputados entre todas las competiciones.

Esa falta de continuidad ha generado frustración en el atacante, quien quedó fuera de la última convocatoria de Ronald Koeman y no juega con dicha selección neerlandesa desde noviembre pasado. Ante este panorama, una salida en enero se perfila como esencial para recuperar protagonismo y volver a los planes de una Oranje que conserva buenas opciones de clasificar a la Copa de Mundo.

Durante el pasado verano, tanto el Napoli como la Juventus mostraron interés en Zirkzee, quien en la Serie A 2023/2024 firmó 11 goles y cinco asistencias con el Bologna, cifras que impulsaron su salto a la Premier. En consecuencia, no se descarta la vuelta del zurdo a Calcio.

