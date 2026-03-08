El juvenil de Rayados que sorprende como titular en el clásico regio frente a Tigres UANL

La noche del sábado 7 de marzo del 2026, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres UANL recibirán la visita del Club de Fútbol Montrerrey, para el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Clausura 2026. Un duelo en el que estará en disputa más que solo tres triunfos. Se jugará el orgullo de la ciudad.

Es por eso que llama poderosamente la atención la decisión tomada por el técnico debutante Nicolás Sánchez, al alinear, como titular, al juvenil Allen Iverson Rojas, que si bien ya tuvo sus primeros minutos con el primer equipo, en la CONCACAF Champions CUP, en Liga MX, esta será su primera aparición en el 11 estelar.

La sorpresa que les adelantaba en Fut al día esta tarde…



¡Allen Iverson Rojas!



Tigres UANL, por su parte, jugará con Nahuel Guzmán en el arco, línea de cuatro en el fondo, con Jesús Garza como lateral por derecha y Vladimir Loroña por la banda de la izquierda. De centrales, Joaquim Pereira y Jesús Angulo. En la mitad de la cancha, César Araújo y Rómulo Zwarg. Como volante por derecha Diego Lainez, por izquierda Ángel Correa. Juan Brunetta de media punta y en el ataque el ex rayado Rodrigo: el 'Búfalo' Aguirre.

El Club de Fútbol Monterrey, por su parte, jugará con Mochis Cárdenas en el arco. Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Stefan Medina en la línea defensiva. 'Corcho' Rodríguez, Iker Fimbres y el juvenil Allen Iverson Rojas en el medio campo. Luca Orellano y Uroš Đurđević en ataque albiazul.

Este será, sin lugar a dudas, un partido de mucha tensión. Tanto por lo que representa en sí el clásico regio y una rivalidad difícil de explicar, como por la juventud de sus estrategas, quienes, a pesar de ser referentes en la historia de sus respectivos clubes en su faceta como jugador, en lo que respecta a la dirección técnica, apenas comienzan a escribir su propio destino, y derrotas en duelos de tal envergadura tienden a cambiarlo todo.

