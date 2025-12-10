El juvenil del Arsenal, Max Dowman, estará dos meses afuera por una lesión en el tobillo

Venían siendo tiempos maravillosos para el juvenil Max Dowman, quien deslumbra a todos en el Arsenal. El entrenador Gunner, Mikel Arteta, le dio entrada al joven inglés de apenas 15 años y 308 días en lugar de Leandro Trossard a los 27 minutos del segundo tiempo el pasado 5 de noviembre ante el Slavia Praga para la victoria 3-0 de su equipo por la Champions League.

Incluso el director técnico español llenó de elogios al juvenil tras su actuación: “Lo que hace en la cancha al momento de entrar, arrancar a conducir y recibir una falta... Eso es personalidad, eso es coraje, y uno no puede enseñarlo. Se tiene o no se tiene. No importa lo que diga su pasaporte, él está listo para adaptarse, intentar cosas”. Así, Dowman se transformaba en el futbolista más joven en debutar en la Champions League, superando a Moukoko, del Borussia Dortmund.

Arsenal FC Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Pero el último fin de semana, Dowman sufrió una lesión en el tobillo y que lo tendrá dos meses fuera, por lo que recién volverá a las canchas en febrero de 2026. La buena noticia es que no se espera que Dowman requiera cirugía, pero la lesión es obviamente un gran golpe para un chico de 15 años que estaba irrumpiendo en el primer equipo.

De cara al duelo ante el Brujas de esta noche por la Champions League, es la cuarta baja confirmada, ya que el juvenil se suma a Declan Rice, William Saliba y Leandro Trossard. Vale recordar que el Arsenal, además, sigue sin el delantero Kai Havertz y los defensas Gabriel Magalhaes y Cristhian Muslimra, mientras que el delantero Viktor Gyokeres acaba de regresar de una lesión.

Ante la cantidad de lesiones que tiene, el entrenador no se excusa, pero cree saber dónde están esas razones: “Algunos jugadores han jugado más de 150 partidos en dos temporadas, por lo que empieza a sobrecargarse. Empiezas a pedirles que lo hagan una y otra vez. [and] En algún momento se romperán”, afirmó.

