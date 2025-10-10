El llamativo Top 5 de los mejores jugadores de la historia del fútbol, según Cole Palmer

El debate sobre el GOAT será eterno y los rankings de futbolistas afloran en lo largo y ancho del planeta fútbol, con elecciones más evidentes y otras polémicas dependiendo a quién consultes. En el caso de los principales futbolistas de la actualidad, no suelen escaparse a la hora de confeccionar sus listas personales.

En diálogo con Sports Direct, Cole Palmer fue contundente en su respuesta: "Leo Messi, que es el GOAT, Neymar, Rooney y Cristiano Ronaldo. No tengo otros". Si bien escogió a los dos más grandes de la generación más moderna, sorprendió con las elecciones de Neymar y Wayne Rooney, ídolo del Manchester United.

Las elecciones del joven del Chelsea están fundamentadas: al haber nacido en el 2002, creció viendo brillar a Messi y CR7, mientras que Neymar fue el más habilidoso de su juventud y Wayne Rooney el principal referente del fútbol inglés en la etapa que le tocó vivir al internacional británico con los Tres Leones.

Palmer nació en Manchester y se unió a las formativas del City a muy temprana edad, en la categoría Sub18. Con el correr del tiempo, fue avanzando y logró ser capitán del equipo Sub18 en la temporada 2019/20.

Su debut fue en septiembre de 2020 con la camiseta de los Ciudadanos en un duelo ante el Burnley por la cuarta ronda de la EFL Cup, y su primer gol llegó recién un año más tarde. Tras la negativa de los Citizens de mandarlo a préstamo para sumar minutos, fue transferido en 47 millones de euros al Chelsea en septiembre de 2023, y ahí fue cuando logró su explosión.

El último Mundial de Clubes fue su peak, donde guió al Chelsea al título siendo el máximo anotador y ganando el balón de oro de la competencia disputada en los Estados Unidos, que tuvo al equipo de Enzo Maresca como campeón venciendo por 3-0 en la final al PSG.

