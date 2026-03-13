El mal momento del frente de ataque del Manchester City

El voraz sistema de ataque de Pep Guardiola en el Manchester City es uno de los más temibles del mundo, aunque no está pasando por su mejor momento en la actualidad: sus cuatro máximas figuras del frente ofensivo llevan varios partidos sin marcar.

El caso más preocupante es el de Erling Haaland, la gran referencia ofensiva del equipo del ex enternador del Barcelona: el gigante noruego, que se prepara para jugar el Mundial 2026 con su selección en junio, lleva un mes sin marcar, algo grave por la cantidad de partidos que juegan los equipos ingleses.

Rayan Cherki, por su parte, llegó con grandes pergaminos y se ganó un lugar prácticamente de inmediato en el armado de Guardiola, aunque ahora lleva un mes y semanas sin marcar. Jeremy Doku no anota desde hace cuatro meses, mientras que Phil Foden lleva tres meses sin gritar un tanto propio.

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Danehouse Photography Ltd/GettyImages

Los últimos goles del City vinieron de la mano de Omar Marmoush y Savinho en el encuentro ante el Newcastle, mientras que anteriormente marcaron Antoine Semenyo, una de las últimas incorporaciones del elenco Ciudadano, y hasta Rodri. Guardiola necesita de manera urgente que sus figuras levanten el nivel para competir por algún título en esta temporada.

Guardiola analizó la derrota: "Tengo la sensación de que no fue tan malo"

Josep 'Pep' Guardiola, the head coach of Manchester City | SOPA Images/GettyImages

En la rueda de prensa posterior al encuentro con el Real Madrid, Guardiola dijo: “Cuando llegas a línea de fondo y tienes cuatro o cinco personas en el área, es una cosa de buen pase. Y las hemos tenido. Si marcamos, nos animamos… Nos ha faltado ese ultimo momento. Igual en un rato lo veo y no me gusta, pero tengo la sensación de que no fue tan malo”.

Sobre sus oportunidades de revertir la serie, fue realista: “No muchas, lo vamos a intentar, pero sabemos que las opciones son bastante complicadas. Es difícil evadirnos, pero lo intentaremos con nuestra gente. Lo podemos hacer mejor”.

