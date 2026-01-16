El Manchester City acelera para cerrar el acuerdo por el fichaje de Marc Guéhi

El Manchester City ha dado un paso decisivo en su objetivo de reforzar la defensa. Según ha informado Fabrizio Romano, el club inglés ha intensificado de manera notable sus movimientos por Marc Guéhi en las últimas horas, acercándose de forma clara a un acuerdo tanto con el jugador como con su actual equipo, el Crystal Palace.

En las últimas 12 horas se ha producido un avance significativo en las negociaciones. El City ya ha trasladado al central una propuesta contractual de peso, una señal inequívoca de que el interés va mucho más allá de un simple sondeo. El proyecto deportivo presentado al futbolista ha sido bien recibido y el entendimiento entre ambas partes está cada vez más cerca.

Disposición total a negociar con el Crystal Palace

El siguiente paso pasa por cerrar el acuerdo entre clubes. El Manchester City se ha mostrado abierto a sentarse a negociar con el Crystal Palace, consciente de que Guéhi es una de las piezas clave del conjunto londinense. Desde el Etihad consideran que el perfil del defensor encaja a la perfección en el sistema de Pep Guardiola: contundente en el uno contra uno, con buena salida de balón y experiencia contrastada en la Premier League.

Aunque aún no hay cifras oficiales sobre la mesa, el optimismo es creciente. Las conversaciones avanzan en una dirección positiva y el entorno del jugador percibe que el fichaje entra en su fase decisiva.

Un refuerzo estratégico para el City

La posible llegada de Marc Guéhi responde a la necesidad del Manchester City de reforzar su línea defensiva con un central fiable, joven y con margen de crecimiento. A sus 24 años, el internacional inglés se ha consolidado como uno de los defensores más sólidos del campeonato y su rendimiento en el Crystal Palace no ha pasado desapercibido para los grandes clubes.

Tal y como señala Fabrizio Romano, el acuerdo con el Manchester City está más cerca que nunca. Si no se produce un giro inesperado, Guéhi podría convertirse en uno de los movimientos defensivos más importantes del próximo mercado, reforzando aún más a un equipo que sigue planificando el futuro sin renunciar al presente.

Una oferta formal de 40 millones

Según Sky Sports y el periodista Florian Plettenberg, el club de Mánchester ya ha tomado la decisión de presentar una oferta oficial al Crystal Palace por el central inglés.

La propuesta que se espera sobre la mesa rondará los 40 millones de euros, una cifra que el City considera acorde al valor del futbolista y que podría desbloquear rápidamente la operación. En el Etihad hay optimismo total respecto a la viabilidad del traspaso y se confía en que las negociaciones entre clubes no supongan un obstáculo.

Negociación entre clubes sin grandes fricciones

A diferencia de otros movimientos de mercado complejos, en este caso no se espera un pulso prolongado entre las entidades. El Crystal Palace es consciente del deseo del jugador y de la dificultad de retenerlo si el Manchester City ejecuta su ofensiva formal. Si Guéhi da el visto bueno definitivo, la operación podría avanzar con rapidez y cerrarse en un corto plazo de tiempo.

La confianza en que el acuerdo llegue a buen puerto es elevada, tanto por la fluidez de los contactos como por la voluntad común de todas las partes implicadas.

Bayern, fuera de la carrera

En paralelo, otros pretendientes han quedado prácticamente descartados. El FC Bayern Múnich, pese a haber realizado nuevos contactos en las últimas semanas, no tiene opciones reales de competir con el Manchester City en esta operación. Así lo aseguran fuentes cercanas a la negociación, que dan por cerrada cualquier posibilidad de que el central inglés termine en la Bundesliga.

Con el camino despejado y la oferta oficial a punto de ser presentada, el Manchester City se perfila como el destino más probable de Marc Guéhi. Salvo giro inesperado, el club inglés está muy cerca de cerrar uno de los movimientos defensivos más importantes del mercado.

