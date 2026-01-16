El Manchester City cierra un principio de acuerdo por Marc Guehi

El Manchester City ha dado un paso decisivo en su búsqueda de refuerzos defensivos al alcanzar un principio de acuerdo con Hugo Viana por el fichaje de Marc Guehi, capitán del Crystal Palace e internacional inglés. El movimiento supone la culminación de varias semanas de negociaciones y avances silenciosos, en un contexto en el que el equipo de Pep Guardiola necesitaba reaccionar ante una crisis defensiva que amenazaba con comprometer su temporada.

La operación se aceleró en cuanto el City tuvo claridad sobre la predisposición del jugador y sobre el margen económico que el Crystal Palace estaba dispuesto a aceptar. La situación en el Etihad era cada vez más delicada: las lesiones de Ruben Dias, Josko Gvardiol y John Stones habían dejado al técnico catalán con recursos muy limitados, obligando incluso a repescar de urgencia a Max Alleyne de su cesión en el Watford. Aunque Guardiola había restado importancia públicamente a la posibilidad de fichar defensas en enero, la magnitud del problema terminó por forzar la activación del club en el mercado.

Un equilibrio complejo para el Crystal Palace

Crystal Palace v Aston Villa - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Desde el lado del Crystal Palace, la operación siempre estuvo marcada por un difícil equilibrio entre ambición deportiva y responsabilidad financiera. Oliver Glasner, su entrenador, había reconocido en varias ocasiones que una “oferta masiva” acompañada del deseo del jugador de marcharse colocaría al club en una posición complicada. Además, el posible estatus de agente libre de Guehi añadía presión: si el defensa agotaba su contrato, podría recibir una prima de fichaje considerable, un escenario que el Palace quería evitar.

Finalmente, según la información adelantada por Fabrizio Romano, el club londinense aceptó una propuesta oficial del Manchester City cercana a las 30 millones, una cifra inferior a las cantidades que se manejaban semanas atrás, cuando el Palace aspiraba a acercarse a las 40 millones. El propio Guehi habría dado ya el visto bueno al traspaso, allanando el camino para su llegada al Etihad Stadium.

La confirmación del avance llegó también desde el propio Glasner, quien reveló que el central no entraría en la convocatoria para la visita al Sunderland, describiendo la operación como en “fase final”.

🚨💣 BREAKING: Marc Guehi to Manchester City, HERE WE GO! 💙



Official proposal accepted by Crystal Palace right now — understand fee will be around £20m.



Guehi has ACCEPTED move to #MCFC.



Exclusive story, now confirmed. 🧨 pic.twitter.com/Vo4bKmyzCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

Un refuerzo inmediato para Guardiola

Para Pep Guardiola, Marc Guehi representa un perfil ideal para reforzar una defensa castigada por las lesiones. El internacional inglés es un central contrastado en la Premier League, con inteligencia táctica, capacidad de liderazgo y una serenidad que encaja con las exigencias del modelo de juego del City. Su incorporación se enmarca en el proceso continuo de reconstrucción del equipo, que busca mantener su competitividad en todas las competiciones.

Si el acuerdo se cierra en las próximas horas, el gasto del Manchester City en este mercado de enero ascendería a aproximadamente 95 millones, tras la reciente incorporación de Antoine Semenyo desde el Bournemouth por unas 72.5 millones.

Un golpe al mercado europeo

El fichaje de Guehi no solo refuerza al City, sino que supone un revés para varios gigantes europeos que habían mostrado interés en el central. Bayern Múnich, Liverpool y Arsenal habían mantenido distintos niveles de contacto en los últimos meses, pero la rapidez del City en las últimas 24 horas ha terminado por decantar la operación.

Ahora, el foco se desplaza a los últimos trámites: reconocimiento médico, firma del contrato y anuncio oficial. Todo apunta a que la llegada de Marc Guehi al Manchester City es cuestión de tiempo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES